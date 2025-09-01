Mit vollen Herzen ein wertvolles Wochenende - Erste Stimmen zum Diabetes-Kids Sommertreff 2025

Vom 29. bis 31. August 2025 fand unser zweites Diabetes-Kids Sommertreff im Ferienparadies Pferdeberg in Duderstadt statt. Es war wieder ein voller Erfolg!

Dort ging es nicht natürlich nur ums Thema Diabetes, sondern hauptsächlich um Spiel, Spaß, Vergnügen und ums Kennenlernen.

Dieses Mal haben über 200 Personen bzw. 65 Familien daran teilgenommen.

Aufgrund der überwältigend positiven Resonanz vor Ort haben wir sofort beschlossen, dieses Event im nächsten Jahr zu wiederholen.

Der nächste Sommertreff wird also vom 27.-30. Aug. 2026 (4 Tage) stattfinden.

Die Anmeldung wird in Kürze unter https://www.diabetes-kids.de/sommertreff-2026 möglich sein.

Erste Stimmen der Teilnehmer:

Vielen Dank Allen, die dieses Wochenende wie immer zu einem tollen Event gemacht haben. Wir kommen sicher wieder.

Vielen Dank vor allen dem unsagbar tollen Team und der aufwändigen Orga. Lieber Michael, liebe Crew, uns hat, wie immer, der Austausch weitergeholfen. Liebe Michael vielen Dank für dein Engagement!

Vielen lieben Dank für alles! Wir sind mit vielen neuen Erkenntnissen und zufriedenen Kindern wieder abgefahren.😀🫶

Es war wirklich ein toller Austausch und ein schönes Treffen! Die Kinder haben tolle Freundschaften geschlossen 😍Vielen Dank für die Orga! Wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr 🤗

Liebes Diabetes-Kids Team, ich möchte auch nochmal von ganzem Herzen Danke sagen. Es fällt mir schwer die richtigen Worte zu finden, so beeindruckt bin ich von den Erlebnissen dieses Wochenendes. Es hätte nicht schöner sein können! Meiner Tochter wurde der größte Wunsch erfüllt, endlich Freunde zu finden, mit denen man nicht nur Diabetes als Gemeinsamkeit hat, sondern eben auch eine Wellenlänge. 💙 Ohne euch gäbe es diese Möglichkeit nicht, das ist unbezahlbar!

danke und es war toll

Ein herzliches Dankeschön auch von uns K... an alle, die dieses besondere Wochenende möglich gemacht haben 💚💚💚

Vielen lieben Dank für das schöne Wochenende 🤗 Der Austausch hat uns gut getan. F... freut sich schon auf nächstes Jahr.

von Herzen Danke für das schöne Wochenende 😊

sagen DANKE an das gesamte Orgateam. Wir freuen uns schon auf‘s nächste Treffen 😍

Lieben Dank an alle Beteiligten, das Wochenende war wie immer unglaublich wertvoll für alle Familienmitglieder! ❤️

✨ Dankeschön für ein unvergessliches Treffen in Pferdeberg ✨

Wir blicken voller Freude und Dankbarkeit auf unser gemeinsames Wochenende mit den Diabetes Kids in Pferdeberg zurück. Es war ein wundervolles Treffen, dass uns allen wieder einmal gezeigt hat, wie wertvoll Gemeinschaft, Austausch und gegenseitige Unterstützung sind. 💙

Wir blicken voller Freude und Dankbarkeit auf unser gemeinsames Wochenende mit den Diabetes Kids in Pferdeberg zurück. Es war ein wundervolles Treffen, dass uns allen wieder einmal gezeigt hat, wie wertvoll Gemeinschaft, Austausch und gegenseitige Unterstützung sind. 💙 Ein ganz besonders großes Dank geht an dieser Stelle nochmal an Michael ! 💐 Ohne deine Idee, dein Herzblut und dein Engagement wären solche Treffen gar nicht möglich. Ebenso möchten wir dem gesamten Team von Herzen nochmal danken, dass mit viel Einsatz, Organisation und Liebe dafür sorgt, dass wir uns als Gemeinschaft treffen und die Kinder sowohl auch die Eltern so viele schöne Momente erleben dürfen. Ein riesiges Dankeschön geht auch an alle Teilnehmenden: Eure Offenheit, Herzlichkeit, dem Austausch und das gemeinsame Lachen haben dieses Treffen zu etwas ganz Besonderem gemacht.Wir nehmen viele schöne Erinnerungen mit und freuen uns schon jetzt mit voller Vorfreude auf das nächste Treffen. 🤗💙 sagen DANKE und hoffentlich bis zum nächsten Jahr!

wollten uns bedanken für die vielen tollen Stunden und Antworten hoffe sehen uns nächstes Jahr wieder

Mir bleibt nur mich meinen Vorrednern(Schreibern😉) anzuschließen. Vielen Dank an alle für die schöne Zeit und bis hoffentlich ganz bald.

Wir möchten uns beim Team für die Orga ganz herzlich bedanken. Danke für eure Zeit und das ihr so etwas wertvolles auf die Beine stellt.

Danke für den offenen Austausch untereinander Vielen Dank an die Crew. Vielen Dank an alle Familien für das schöne Wochenende. Auch die Location fanden wir sehr angenehm für das Treffen

Diese Treffen sind so wertvoll und geben so viel Kraft und Energie.😍 Da ist L..., der bei Auftritten sonst immer ganz hinten stehen möchte, und gestern Karaoke mit mir gesungen hat. Und Leo, der keinen Diabetes hat, und schon angekündigt hat, dass er nächstes Jahr wieder mit möchte, weil "das irgendwie besonders da ist". Danke.🥹🤩

Auch von uns Dreien ... ein herzliches Dankeschön für die Offenheit/Freundlichkeit/Hilfsbereitschaft. Es tut wirklich gut, mehrere Perspektiven/Alltage kennenzulernen ☺️

Auch wir sind sehr dankbar das es so ein tolles team gibt. L... konnte sich wieder gut austauschen und M... hat sich als Begleitkind auch sehr wohl gefühlt und möchte wieder mit. Vielen herzlichen dank an das diabetes kids team ihr seit grossartig 😍

Ihr seid wirklich eine Klasse Crew mit Michael!!! Wir waren jetzt das zweite Mal dabei und wieder war es einfach ein Geschenk! Und ein unheimlich wertvolles Wochenende mit allen Teilnehmern! Ihr seid wirklich ein wunderbares Beispiel wie man aus einer erstmal lediglich chron. Erkrankung so etwas Wunderbares zaubern kann ✨🥰✨macht weiter so! Wir sind wieder dabei!

DANKESCHÖN und wir freuen uns auf das nächste mal 🙋🏼‍♀️

Es war ein wunderschönes Wochenende. Vielen lieben Dank an alle!!!

Auch wir lassen mit vollen Herzen ein wertvolles Wochenende Revue passieren.

Wir waren das erste Mal dabei und hatten keine Vorstellung davon, was uns erwarten würde. Wow! Wieviel Herzblut in Eure Arbeit fließt war wirklich jederzeit zu erkennen. Danke, dass wir ein Teil von dieser Veranstaltung sein durften, für offene Ohren und Verständnis und tolle Gespräche. Wenn es nach uns geht, haben wir uns nicht das letzte Mal gesehen! 😉 Auch Familie W... aus Hagen sagt einfach DANKE! Unsere Große ist gefühlt 5 cm an dem Wochenende gewachsen. ❤️

Herzlichen Dank für das tolle Wochenende von N..., P... und S... aus Augsburg! N... war sehr begeistert und möchte nächstes Jahr wieder dabei sein.

Unser Team vor Ort

Hier noch der Diabetes-Kids Sommertreff 2025 Song:

Kommentar von Diabetes-Kids:

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns:



Bei unserer unfassbar tollen Crew, die mit ihrem großen ehrenamtlichen Einsatz dieses Event erst möglich gemacht haben.

Beim Ferienparadies Pferdeberg,das uns bestens versorgt und beherbergt hat.

Und nicht zuletzt auch bei unseren Sponsoren Dexcom, Medtronic, Mediq Diabetes (DiaExpert), Ypsomed, Insulet und Abbott Diabetes Care.

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal

Eure Familie Bertsch /

Susann, Carolin, Dominic, Marius, Tanja, Matilda, Louis und Michael

