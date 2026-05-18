Glücklich über die schöne Zeit - Erste Stimmen zum Diabetes-Kids Ahoi Segeltörn 2026

Vom 13. - 16. Mai fand unser zwölfter Diabetes-Kids Ahoi Segeltörn auf der Noorderlicht in Holland statt. Es war wieder ein voller Erfolg!

Dieses Projekt wurde von DiabetesDE großzügig unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind.

An Bord ging es nicht nur ums Thema Diabetes, sondern hauptsächlich um Segeln Spiel, Spaß, Vergnügen und ums Kennenlernen.

Dieses Mal haben wieder 40 Personen bzw. 17 Kids und Jugendliche mit Diabetes daran teilgenommen.

Erste Stimmen der Teilnehmer:

Wir sagen einmal mehr DANKE an Michael, seine Crew, DiabetesKids und auch die tolle Truppe auf der Noorderlicht! Es waren super schöne Tage mit euch! Kommt gut heim und hoffentlich bis bald😊





Auch von uns ein ganz herzliches Dankeschön! Es war eine tolle Zeit bei Diabetes-Kids Ahoi!





Was sollen wir da noch sagen? Hier können wir uns nur anschließen und DANKE sagen.





Wir wollen auch noch schnell einen RIIIIESEEEEEN DANK an die Crew loswerden 💪 Wir haben uns sehr über die vielen netten Menschen gefreut, die wir kennenlernen durften. Kommt alle wohlbehalten zurück!





Wir schließen uns all dem an. Es war wunderschön und danke für die gemeinsame Zeit. Hoffentlich bis zum nächsten Mal





Wir sind gut zu Hause angekommen! Es war eine tolle Zeit mit euch und wir nehmen gaaanz viel mit! Danke an euch alle und ganz besonders dickes DANKE an die Crew❤️





Auf wir bedanken uns auch bei Micha, der Crew und bei allen die diesen Ausflug zu so einem tollen Event gemacht haben.





Ganz herzlichen Dank an alle die dabei waren, es war eine tolle Zeit und wir haben uns sehr gefreut euch kennenzulernen!





Ich bin auch wieder in W... angekommen. Glücklich, aber auch echt unfassbar müde😴. Mir hat es super viel Spaß mit euch gemacht, ihr ward eine MEGA Truppe! Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder und ganz vielleicht ja schon beim DiaCup 🏓.





Vielen Dank für dieses tolle Erlebnis und dass wir so viele nette Menschen kennenlernen durften.

Wir sind gut wieder zu Hause angekommen, schwanken allerdings noch ein wenig. Mal schauen, wie lange das anhält 🤣





Wir sind gut wieder zu Hause angekommen, schwanken allerdings noch ein wenig. Mal schauen, wie lange das anhält 🤣 Nach weiteren 3 Stunden mit „DiaKids Ahoi“ in Dauerschleife sind wir wieder in der kontinentalen Klimazone angekommen.⛴️🎶Vielen Dank der Crew für die Orga und schön, das WE in so schöner Umgebung mit Euch Allen verbracht zu haben. Auch die Vorträge waren wieder hilfreich und man schnappt immer etwas Neues auf. ✌️





Ihr Lieben, auch wir sind wieder gut gelandet und sind glücklich über die schöne Zeit, die wir mit euch allen verbringen durften.

Ahoi und liebe Grüße





Ahoi und liebe Grüße Auch wir sind gut in unserem Zwischenziel angekommen. Wir sind beide sehr müde, aber sehr glücklich für die schöne Zeit und die super tolle Gruppe/ Team.

Schönes WE.





Schönes WE. Herzlichen Dank an Euch alle für diesen tollen Segeltörn💕 Liebe Grüße😊🫶🏻





Hallo zusammen, auch wir sind wohlbehalten zu Hause angekommen.

Es war ein toller gelungener Segeltörn in einer wunderbaren Gruppe und einem super Orga-Team. Vielen Dank.





Es war ein toller gelungener Segeltörn in einer wunderbaren Gruppe und einem super Orga-Team. Vielen Dank. Ich bin sehr dankbar für die Loyalität, das Gefühl von Verbundenheit, das ich mit Euch erleben durfte!

Viele liebe Grüße an Euch!





Viele liebe Grüße an Euch! Guten Morgen liebe Segeltörner*innen, ich habe unsere gemeinsame Zeit auf der Noorderlicht sehr genossen. Sie verging so schnell, dass ich jetzt erst zum nachsinnen komme: vll. hätte sich die ein oder andere Familie eine Nachbesprechung der Einstellungen oder Hilfestellung bei bestimmten Situationen gewünscht .. offenbar passt es aber, so dass alle bewundernswert souverän jede Aktivität, Mahlzeiten und Pausen meistern konnten. Das hat mich sehr beeindruckt 👏





Viiiielen Daaank liebe Crew und Ihr allen! Tolle Tage und jemand war richtig platt (ich nenne keine Namen! 😁) Euch alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal!!





Danke für die wunderschöne Zeit mit euch allen. Es hat uns total gut gefallen. Danke an euch alle ❤️. Es war ein so schönes Erlebnis. Bis vielleicht hoffentlich bald mal.

Kommentar von Diabetes-Kids:



Ganz herzlich bedanken möchten wir uns:



Bei unserer tollen Crew: Dr. med. Nicola Matejek, Isabel Lass, Sandra Reinert, Caro Bertsch, Rieke Schmithüsen und Patrick Zientek, die mit ihrem großen ehrenamtlichen Einsatz dieses Event erst möglich gemacht haben.



Bei der Crew des Schooners Noorderlicht, die uns sicher durchs Wattenmeer geschippert hat.

Beim Team der TSC Harlingen für die Organisation der Reise und die Verpflegung.

Und nicht zuletzt auch bei unseren Sponsoren Dexcom, Mediq Diabetes, Minimed, Insulet, Vitalaire, mylife Diabetes Care und Abbott.

Der nächste Diabetes-Kids Segeltörn wird bereits geplant. Die Anmeldung wird ab Oktober 2026 möglich sein.

In Kürze gibt es auch noch einen Bericht und ein Video.

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal

Eure Familie Bertsch /

Susann, Carolin und Michael

www.Diabetes-Kids.de

Unsere Platin Sponsoren:​







Unser Kooperationspartner: