Ein besonderes Abenteuer auf hoher See - Ein Bericht zum Diabetes-Kids Ahoi Segeltörn 2026

Vom 13. bis 16. Mai 2026 hieß es wieder „Leinen los“ für das Projekt Diabetes-Kids Ahoi.

Gemeinsam mit ihren Eltern machten sich 15 Kinder und Jugendliche mit Diabetes Typ 1 auf den Weg zu einer besonderen Segelreise über das niederländische Wattenmeer. Ziel der Reise war nicht nur das gemeinsame Erleben eines maritimen Abenteuers, sondern auch der Austausch unter Familien, das Knüpfen neuer Freundschaften sowie das Sammeln neuer Erfahrungen im Umgang mit Diabetes im Alltag und bei sportlichen Aktivitäten.

An Bord des Traditionsseglers Noorderlicht entstand innerhalb weniger Tage eine starke Gemeinschaft aus Kindern, Eltern, Crew und Betreuern.

Dieses Projekt wurde von DiabetesDE großzügig unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind.

Mittwoch, 13.05.2026 – Anreise und erstes Kennenlernen

Bis etwa 21 Uhr trafen nach und nach alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im niederländischen Harlingen ein. Insgesamt nahmen 15 Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren teil – darunter 8 Jungen und 7 Mädchen. Begleitet wurden sie von 7 Vätern und 8 Müttern. Nach der Ankunft stand zunächst das Beziehen der Kajüten auf dem Programm. Für viele Kinder war bereits das Erkunden des beeindruckenden Segelschiffes ein erstes kleines Abenteuer. Schnell wurden die engen Gänge, die Kajüten und das Deck neugierig entdeckt.

Die zuerst angereisten Familien übernahmen direkt die erste Küchenaufgabe und bereiteten gemeinsam das Abendessen zu. In der kleinen, aber funktional eingerichteten Bordküche entstand eine große Portion Spaghetti Bolognese. Beim gemeinsamen Kochen entwickelte sich bereits eine lockere und offene Atmosphäre. Die räumliche Nähe sorgte schnell dafür, dass erste Gespräche entstanden und Berührungsängste verschwanden.

Nach dem Abendessen versammelten sich alle zu einer kurzen Vorstellungsrunde. Eltern wie Kinder tauschten erste Erfahrungen rund um den Diabetes-Alltag aus. Schnell wurde deutlich, dass viele ähnliche Herausforderungen kennen und dass die Reise eine wertvolle Möglichkeit bieten würde, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Donnerstag, 14.05.2026 – Erste Segelerfahrung und Inselerkundung auf Terschelling

Der erste vollständige Tag begann mit einem liebevoll vorbereiteten Frühstück durch die erste Küchencrew. Nach und nach kamen alle etwas verschlafen aus ihren Kajüten und stärkten sich für den bevorstehenden Tag auf See.

Pünktlich um 9 Uhr hieß es dann endlich: „Leinen los!“

Die Noorderlicht verließ den Hafen von Harlingen mit Kurs auf die friesische Insel Terschelling.

Während der Hafenausfahrt erfolgte zunächst eine ausführliche Sicherheitseinweisung durch die Schiffscrew. Kurz darauf wurde es praktisch: Zum ersten Mal wurden gemeinsam die Segel gesetzt. Viele Hände packten mit an und die Begeisterung war bei Groß und Klein deutlich spürbar.

Die Bedingungen auf See waren angenehm. Das Wasser war ruhig, die frische Seeluft sorgte für gute Stimmung und sogar die Sonne ließ sich zeitweise blicken. Die Strecke von Harlingen nach Terschelling betrug etwa 18 Seemeilen beziehungsweise rund 33 Kilometer.

Während der Überfahrt bereitete die nächste Küchencrew ein Mittagessen der besonderen Art zu. Es gab „Chili con Carne mal anders“ – eine Herausforderung, denn Kochen auf hoher See verlangt einiges an Geschick und Teamarbeit.

Gegen 14 Uhr erreichte die Noorderlicht den Hafen von Terschelling.

Fahrradtour über die Insel

Ab 15 Uhr startete für die meisten Teilnehmer eine gemeinsame Fahrradtour quer über die Insel.

Die Strecke führte durch beeindruckende Dünenlandschaften, vorbei an kleinen Siedlungen und entlang wunderschöner Naturabschnitte. Immer wieder wurden kleine Pausen eingelegt – natürlich inklusive Sport-BE und regelmäßiger Kontrolle der Glukosewerte.

Nach etwa 10 Kilometern erreichte die Gruppe das Café „Paviljoen West Aan Zee“. Dort wurde eine größere Pause eingelegt. Bei Getränken und kleinen Snacks konnten alle die besondere Atmosphäre genießen.

Der kilometerlange Sandstrand, das Meeresrauschen und der strahlende Sonnenschein sorgten dafür, dass viele für einen Moment die Sorgen des Alltags vergessen konnten. Die gemeinsame Zeit bot Gelegenheit zum Abschalten, Kraft tanken und Durchatmen. Gegen 17 Uhr machte sich die Gruppe auf den Rückweg zum Hafen und zur Noorderlicht.

Sponsorentalk und Vorträge

Ab 18:30 Uhr fand unter Deck ein Sponsorentalk mit MyLife Diabetes statt. Interessierte Eltern und Jugendliche tauschten sich über Erfahrungen, Technik und aktuelle Entwicklungen rund um das Diabetesmanagement aus.

Im Anschluss kümmerte sich die nächste Küchencrew um das Abendessen. Es gab Kartoffelsalat und Würstchen. Währenddessen bildeten sich überall an Bord kleine Gesprächsgruppen. Einige nutzten die Zeit für entspannte Unterhaltungen, andere legten eine Pause ein oder machten noch einen kurzen Spaziergang über die Insel.

Auch unter den Kindern entstanden inzwischen erste Freundschaften. Gemeinsam wurde gelacht, gespielt und erzählt.

Um 20 Uhr fand das gemeinsame Abendessen statt.

Ab 21 Uhr erhielten die Eltern einen informativen Vortrag von Nicola Matejek zu sozialen Themen rund um Diabetes. Themen waren unter anderem:

Grad der Behinderung (GdB)

Nachteilsausgleich

Führerschein

Alkohol im Jugendalter

Im Anschluss entwickelte sich ein intensiver Austausch unter den Eltern, bei dem viele persönliche Erfahrungen geteilt wurden.

Währenddessen wurden die Kinder von Teilen der Diabetes-Crew betreut. Gemeinsam wurden „Werwolf“ und andere Spiele gespielt, wodurch die Gruppe noch enger zusammenwuchs.

Gegen 22 Uhr kehrte langsam Ruhe ein und die Familien zogen sich in ihre Kajüten zurück.

Freitag, 15.05.2026 – Sturm, Strandolympiade und Karaokeabend

Der Freitag begann deutlich ungemütlicher. Regen und starker Wind bestimmten den Morgen.

Trotzdem ließ sich niemand die Stimmung verderben und erneut wurde ein reichhaltiges Frühstück vorbereitet.

Um 9 Uhr hieß es wieder: Segel setzen. Ziel des Tages war die friesische Insel Vlieland. Die Strecke von Terschelling nach Vlieland betrug rund 7 Seemeilen beziehungsweise etwa 13

Kilometer. Trotz des starken Wellengangs hielten alle tapfer durch und niemand wurde ernsthaft seekrank.

Gegen 11:30 Uhr erreichte die Noorderlicht den Hafen von Vlieland. Während die Küchencrew an Bord blieb und die Salate für das Mittagessen vorbereitete, erkundeten

andere Teilnehmer die Insel oder nutzten die Zeit für Gesellschaftsspiele an Bord. Pünktlich um 12:30 Uhr wurde gemeinsam zu Mittag gegessen. Anschließend musste entschieden

werden, ob die geplante Strandolympiade trotz des wechselhaften Wetters stattfinden sollte. Nach kurzer Beratung war klar: Die Olympiade findet statt.

Strandolympiade trotz Wind und Wetter

Gemeinsam machte sich die Gruppe auf den Weg zum Strand. Dort wurden die einzelnen Stationen vorbereitet und die Wettkämpfe konnten beginnen.

Die erste Disziplin – Hüpfen auf dem Hüpfball – musste allerdings schnell geändert werden. Die Kombination aus Gummibällen und scharfkantigen Muscheln erwies sich als wenig praktisch. Kurzerhand wurde die Aufgabe durch Rückwärtslaufen ersetzt.

Weitere Disziplinen waren:

Dreibeinlauf

Gummiballlauf

Blindenlauf

Trotz Wind und gelegentlichem Regen hatten alle sichtbar Spaß. Immer wieder piepsten Insulinpumpen oder CGM-Systeme aufgrund drohender Unterzuckerungen, doch alle Kinder und

Eltern waren gut vorbereitet und hatten ausreichend Sport-BE dabei.

Auf dem Rückweg überraschte eine kräftige Regendusche einige Teilnehmer zusätzlich – was die gute Stimmung jedoch kaum beeinträchtigte.

Zurück an Bord fand die Siegerehrung statt.

Gemeinsamer Abend und Karaokeparty

Am Abend bereitete die Küchencrew eine große Tortellini-Pfanne zu. Das Essen erforderte viel Geduld und Organisation, weshalb sich das Abendessen leicht verspätete.

Nach dem Essen spielten die Kinder erneut gemeinsam „Werwolf“ und andere Spiele, während die Eltern weitere Vorträge erhielten. Themen waren diesmal:

Digitale Medien und deren Einfluss auf den Diabetes-Alltag mit Isabel Lass

Mögliche Hautprobleme durch Sensoren und Pumpen mit Rieke Schmithüsen

Ab 22 Uhr wurde es schließlich laut und fröhlich an Deck: Die große Karaokeparty begann. Jugendliche, Eltern und Mitglieder der Diabetes-Crew sangen gemeinsam bekannte Lieder. Zwar traf nicht jeder Ton perfekt, doch genau das machte den Abend besonders. Versteckte Gesangstalente wurden entdeckt, neue Gesangsduos entstanden und vor allem wurde unglaublich viel gelacht.

Die ausgelassene Stimmung hielt bis tief in die Nacht an. Erst gegen 1 Uhr verschwand der letzte Teilnehmer in seiner Kajüte.

Samstag, 16.05.2026 – Rückfahrt und Abschied

Am letzten Morgen war die Müdigkeit deutlich spürbar. Etwas verschlafen fanden sich nach und nach alle zum letzten gemeinsamen Frühstück an Bord ein.

Wie an den Tagen zuvor hieß es gegen 9 Uhr erneut: „Leinen los! Die Rückfahrt nach Harlingen begann. Die Strecke von Vlieland zurück nach Harlingen betrug rund 16 Seemeilen beziehungsweise etwa 30 Kilometer.

Hausmesse und starker Wellengang

Direkt nach dem Ablegen fand unter Deck eine kleine Hausmesse statt. Verschiedene Informationsmaterialien, Broschüren und kleine Give-aways rund um das Thema Diabetes konnten angeschaut und mitgenommen werden. Die See zeigte sich an diesem Tag jedoch von ihrer rauen Seite. Starker Wellengang machte das Tragen von Schwimmwesten verpflichtend. Jeder suchte sich an Deck den für sich angenehmsten Platz und hoffte darauf, dass die Wellen bald ruhiger würden.

Auch das Kochen stellte erneut eine besondere Herausforderung dar. Kurzerhand entschied man sich dafür, die verbliebenen Lebensmittelreste zu verwerten. So entstand ein improvisiertes, aber leckeres Mittagessen aus Rührei, Brötchen, Aufschnitt und Käse und Salat

Gegen 12:30 Uhr lief die Noorderlicht schließlich wieder in den Heimathafen Harlingen ein.

Abschied mit vielen neuen Erinnerungen

Nach dem Anlegen wurden die Koffer gepackt und die Kajüten geräumt. In einer gemeinsamen Abschlussrunde blickten alle noch einmal auf die vergangenen Tage zurück.

Es wurde deutlich, dass diese Reise weit mehr war als nur ein Segelausflug. Für viele Familien bedeutete sie:

neue Freundschaften,

wertvolle Gespräche,

gegenseitige Unterstützung,

mehr Selbstvertrauen im Umgang mit Diabetes

und viele unvergessliche Erlebnisse.

Nach emotionalen Verabschiedungen beluden alle ihre Autos und machten sich auf den Heimweg – mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck und der Hoffnung auf ein Wiedersehen bei „Diabetes-Kids Ahoi“.

Kommentar von Diabetes-Kids:



Ganz herzlich bedanken möchten wir uns:



Bei Steffi Schulze für diesen ausführlichen und schönen Bericht.

Bei unserer tollen Crew: Dr. med. Nicola Matejek, Isabel Lass, Sandra Reinert, Caro Bertsch, Rieke Schmithüsen und Patrick Zientek, die mit ihrem großen ehrenamtlichen Einsatz dieses Event erst möglich gemacht haben.



Bei der Crew des Schooners Noorderlicht, die uns sicher durchs Wattenmeer geschippert hat.

Beim Team der TSC Harlingen für die Organisation der Reise und die Verpflegung.

Und nicht zuletzt auch bei unseren Sponsoren Dexcom, Mediq Diabetes, Minimed, Insulet, Vitalaire, mylife Diabetes Care und Abbott.

Der nächste Diabetes-Kids Segeltörn wird bereits geplant. Die Anmeldung wird ab Oktober 2026 möglich sein.

In Kürze gibt es auch noch einen Bericht und ein Video.

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal

Eure Familie Bertsch /

Susann, Carolin und Michael

www.Diabetes-Kids.de

Unsere Platin Sponsoren:​







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