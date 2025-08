Neues Blutzucker-Messsystem FreeStyle InsuLinx mit Insulinrechner von Abbott erhält CE-Kennzeichnung

Wiesbaden, 10. Mai 2011 – Das globale Gesundheitsunter-nehmen Abbott hat heute mitgeteilt, dass sein neues FreeStyle InsuLinx Blutzucker-Messsystem1,2 die CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne) erhalten hat. Das System weist als erstes Blutzucker-Messgerät von Abbott einen Insulinrechner für Mahlzeitdosen (Bolusdosen) auf, der eine empfohlene Insulindosis berechnet. Darüber hinaus bietet FreeStyle InsuLinx weitere benutzerfreundliche Merkmale wie z. B. die Bedienung über einen Touchscreen, automatische Protokollführung, individuell wählbare Voreinstellungen sowie einen USB-Anschluss für Plug-and-Play-Berichte in Verbindung mit der integrierten Software FreeStyle Auto-Assist. Das FreeStyle InsuLinx System ist ab Mai in ausgewählten Ländern Europas, darunter auch Deutschland, erhältlich. Es wird zurzeit nicht in den Vereinigten Staaten angeboten.





Schätzungen zufolge sind etwa 55,4 Millionen Menschen in Europa von Diabetes betroffen.Viele davon sind auf eine Behandlung mit Insulin angewiesen. Insulin-Verwender müssen zum Diabetesmanagement häufig komplizierte Berechnungen ausführen, um die richtige Insulindosis zu den Mahlzeiten zu bestimmen. Vielen Patienten bereiten die notwendigen Berechnungen Probleme, was zu Rechenfehlern bei der Bestimmung der Insulindosis führen kann.In einer Studie konnten nur 41 Prozent der Diabetiker eine Insulindosis berechnen, die sowohl die Kohlenhydratzufuhr als auch den Blutzuckerspiegel berück-sichtigt.Die Bolusrechnerfunktion von FreeStyle InsuLinx ist darauf ausgelegt, den Patienten bei der Verabreichung der genau berechneten empfohlenen Insu-lindosis zu unterstützen. Dies kann dazu beitragen, den angemessenen Blutzuckerspiegel – entsprechend den Empfehlungen eines Arztes – aufrecht zu halten.„Meine Insulin verwendenden Patienten empfinden die Schritte zum Selbstmanagement bei Diabetes manchmal als kompliziert und einschüchternd", so Dr. David Kerr (DM FRCPE), ärztlicher Berater am Bournemouth Diabetes and Endocrine Centre des Royal Bournemouth Hospital in Großbritannien.„Insulin ist eine hochwirksame Substanz, die genau und vorsichtig dosiert werden muss, da sonst erhebliche unerwünschte Wirkungen auftreten können. Die Einführung neuer Produkte, die zur Erleichterung der schwierigen Insulindosis-Berechnung beitragen sollen, ist für die von Diabetes betroffenen Personen ebenso wie für das medizinische Fachpersonal – wie auch mich selbst – von großer Bedeutung."

Neue Technologie, die Insulin-Anwendern behilflich sein soll

Das FreeStyle InsuLinx Blutzucker-Messsystem ist die jüngste Neuheit im um-fassenden Angebot an Blutzucker-Messgeräten von Abbott. Es ist für Diabetiker geeignet, die zu den Mahlzeiten schnell wirkendes Insulin spritzen. Das System weist mehrere Funktionen auf, die Insulin verwendende Diabetespatienten ein effektiveres Management ihrer Erkrankung ermöglichen sollen, darunter die folgenden:

Insulinrechner zur Berechnung einer empfohlenen Dosis für schnell wirkendes Insulin zu den Mahlzeiten

Auf einfache Bedienung ausgelegter Touchscreen

Automatische Protokollführung

Individuell wählbare Voreinstellungen, z. B. die Möglichkeit, ein eigenes Foto auf das FreeStyle InsuLinx Messgerät zu laden, wöchentliche Nach-richten sowie Markierungen für vor und nach einer Mahlzeit

USB-Anschluss für Plug-and-Play-Berichte

Software FreeStyle Auto-Assist (für PC oder Mac), die Diabetiker, Ärzte und Pflegepersonal mit Berichten, Erinnerungsmeldungen und Mitteilungen beim Diabetesmanagement unterstützen soll

Das FreeStyle InsuLinx Blutzucker-Messsystem ist mit den FreeStyle Lite Blutzucker-Teststreifen mit ZipWik-Tabs7 kompatibel, die auf einen einfacheren Blutauftrag ausgelegt sind und somit Diabetikern ein angenehmeres Testen des Blutzuckers ermöglichen.



„Das FreeStyle InsuLinx Blutzucker-Messsystem stellt einen erheblichen Fortschritt für Diabetiker, die Insulin spritzen, dar", erläutert Heather L. Mason, Senior Vice President bei Abbott Diabetes Care. „FreeStyle InsuLinx hat das Potenzial, Insulin verwendende Patienten einen besseren Umgang mit ihrem Diabetes zu ermöglichen, weil es darauf ausgelegt ist, Blutzucker-Messergebnisse in nützliche Informationen umzurechnen, mit denen Patienten ihren Diabetes effektiver handhaben können."



FreeStyle InsuLinx ist ab Mai in Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien erhältlich. Diabetiker, die sich für FreeStyle InsuLinx interessieren, sollten sich an ihr medizinisches Fachpersonal wenden.

Weitere Informationen und Links

Medien-Website für das FreeStyle InsuLinx System:

www.freestyleinsulinxmediakit.com (ausschließlich für Medien in Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien).

