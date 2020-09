Contour Next: zukünftig nur noch ein Sensor für alle Blutzuckermesssysteme von Bayer

Alle Contour Verwender sollen in Zukunft von der neuesten Generation der Blutzuckermesssysteme profitieren – der Contour Next Familie

Einer für alle: Der Contour Next Sensor arbeitet mit allen Messsystemen der Contour Next Familie besonders präzise und zuverlässig

Bayer schickt im Frühjahr 2016 seine alte Sensortechnologie in den Ruhestand

Leverkusen, 5. Mai 2015 – Bayer Diabetes Care engagiert sich nachhaltig dafür, dass alle Menschen mit Diabetes zukünftig von der neuesten Generation seiner Blutzuckermesssysteme, der Contour® Next Familie, profitieren. Deshalb werden die klassischen Blutzuckermesssysteme Contour, Elite und Breeze 2 ab Mai 2016 nicht mehr in Deutschland vertrieben. Da die modernen Geräte der Contour Next Generation alle mit demselben innovativen Teststreifen arbeiten, dem Contour Next Sensor, profitieren alle Verwender von der neuesten Sensortechnologie. Ärzte und Apotheker können bereits ab Mai dieses Jahres kostenfreie Testgeräte bestellen.

Bei der Blutzuckerselbstkontrolle spielt die Messgenauigkeit eine entscheidende Rolle: Sie ist täglich die Basis für sämtliche Therapieentscheidungen und hilft dabei, den Stoffwechsel stabil einzustellen, Insulin exakt zu dosieren und Hypoglykämien zu vermeiden. „Um allen unseren Kunden unsere innovativste Technologie mit noch besserer Messgenauigkeit bieten zu können, schicken wir unsere klassischen Messsysteme in ihren wohlverdienten Ruhestand“, erklärt Michael Engels, Marketingleiter der Division Diabetes Care bei Bayer HealthCare Deutschland.

Die Blutzuckermesssysteme der Contour Next Generation – Contour XT, Contour Next, Contour Next USB, Contour Next Link – haben sich in Kombination mit dem Contour Next Sensor als besonders messgenau erwiesen: Sie erfüllen nicht nur die strengeren Anforderungen zur Messgenauigkeit von Blutzuckermesssystemen der ISO-Norm 15197:2013 – ihre Messwerte liegen sogar in einem noch engeren Toleranzbereich von +/- 10. Außerdem sind die Messsysteme besonders leicht in der Handhabung.

Neben der hervorragenden Messgenauigkeit haben die Contour Next Sensoren zudem den Vorteil, dass sie budgetschonend und dadurch wirtschaftlich bei vielen Primär- und Ersatzkassen (z. B. deutschlandweit mit vdek und BARMER GEK in der günstigen Preisgruppe B bzw. 2) verhandelt sind. Auch für Selbstzahler sind die Contour Next Sensoren preisgünstiger. Ein weiterer Pluspunkt der neuen Generation ist die

Nachfülloption: Sollte die Blutprobenmenge zu gering sein, kann bei einem zweiten Versuch mit demselben Testsensor erneut Blut angesaugt werden. Auf diese Weise können Sensoren eingespart werden.

Da es demnächst nur noch einen Sensor für alle Blutzuckermesssysteme von Bayer gibt, wird zudem die Handhabung im Alltag für Arztpraxen und Apotheken vereinfacht: Der organisatorische Aufwand ist erheblich reduziert, ein Wechsel zwischen den verschiedenen Messsystemen gestaltet sich einfacher und die Betreuung der Verwender fällt leichter.

Mit dem vielfältigen Produktportfolio der Contour Next Familie bietet Bayer für jeden Menschen mit Diabetes ein individuell passendes Blutzuckermesssystem an – egal, ob für Diabetes-Neulinge oder Insulinpumpenträger. Mehr Informationen zum Produktportfolio der Contour Next Generation erhalten Sie im Internet unter www.diabetes.bayer.de oder unter der kostenfreien Service-Hotline 0800/7261880.

Quelle: Pressemeldung Bayer HealthCare Deutschland vom 5.5.2015

