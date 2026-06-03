Designstudierende entwickeln Armband-Idee für Kinder mit Typ-1-Diabetes – Eure Erfahrungen sind gefragt

Eine Gruppe von Designstudierenden der FH Münster beschäftigt sich im Rahmen eines Studienprojekts mit dem Alltag von Kindern mit Typ-1-Diabetes. Ziel des Projekts ist es, besser zu verstehen, welche Unterstützung Kinder, Eltern und Fachpersonen im Alltag wirklich hilfreich finden.

Aktuell entwickeln die Studierenden das Konzept für ein Armband, das Kinder mit Typ-1-Diabetes im Alltag unterstützen soll. Die Idee: Blutzuckerinformationen sollen einfacher, intuitiver und kindgerechter wahrnehmbar gemacht werden – zum Beispiel über Licht, Vibration oder Ton. So könnten Kinder Veränderungen wahrnehmen, ohne ständig auf Zahlen oder Geräte schauen zu müssen.

Zusätzlich ist ein zweites Armband für Eltern oder andere Bezugspersonen angedacht. Dadurch soll Kindern mehr Eigenständigkeit im Umgang mit ihrer Erkrankung ermöglicht werden, während Eltern gleichzeitig ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit erhalten.

Warum eure Meinung wichtig ist

Damit ein solches Produktkonzept wirklich alltagstauglich und hilfreich sein kann, möchten die Studierenden die Perspektiven von Kindern mit Typ-1-Diabetes, Eltern bzw. Bezugspersonen sowie medizinischem Fachpersonal einbeziehen.

Dafür wurden drei kurze Umfragen erstellt. Die Teilnahme ist freiwillig und hilft den Studierenden dabei, echte Erfahrungen, Wünsche und Bedürfnisse aus dem Alltag mit Typ-1-Diabetes besser zu verstehen.

Die Umfragen

Umfrage für Kinder:

https://www.umfrageonline.com/c/kya9b43k

https://www.umfrageonline.com/c/kya9b43k Umfrage für Eltern und Bezugspersonen:

https://www.umfrageonline.com/c/aqswbj79

https://www.umfrageonline.com/c/aqswbj79 Umfrage für medizinisches Fachpersonal:

https://www.umfrageonline.com/c/cvqgqdzu

Bei der Umfrage für Kinder empfehlen wir, dass Eltern oder Bezugspersonen je nach Alter des Kindes unterstützend dabei sind.

Hinweis

Bei dem Projekt handelt es sich um ein externes Studienprojekt der FH Münster. Diabetes-Kids.de ist nicht an der Entwicklung des Produkts beteiligt und übernimmt keine Bewertung des Konzepts. Bitte prüft vor der Teilnahme die jeweiligen Hinweise zur Umfrage und zum Datenschutz.

Die Studierenden freuen sich über jede Teilnahme und jede geteilte Erfahrung. Vielen Dank an alle Familien und Fachpersonen, die das Projekt unterstützen.