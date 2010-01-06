All-In-One - Der erste voll integrierte Blutglukose-Monitor der Welt kommt

Intuity Medical schliesst eine Serie-D-Finanzierung uber 64 Millionen US$ ab - Eine der grossten Finanzierungsmassnahmen für medizinische Geräte im Jahre 2009

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Intuity Medical Inc., eine privat geführte Firma für Entwicklung von innovativen Technologien beim Diabetes Management, hat heute bekanntgegeben, dass sie sich eine Serie-D-Finanzierung über 64 Millionen US$ sichern konnte. Die Geldmittel wurden von den neuen Investoren Venrock und Emergent Medical Partners beigesteuert, und auch von den bereits vorhandenen Investoren Investor Growth Capital, Thomas, McNerney and Partners, U.S. Venture Partners, und Versant Ventures.

Intuity wird diese Gelder für die Vermarktung und Verbreitung des All-in-One-Systems nach der regularen Freigabe in den USA nutzen. All-in-One ist der erste voll integrierte Blutglukose-Monitor der Welt, er bietet grössere Bequemlichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Diskretion beim Glukosetest.

"Die Blutglukoseuberwachung ist eine wesentliche Grundlage des Diabetes- Managements und von Diabetes betroffene Personen bringen aktiv den Wunsch nach einer einfacheren Methode zum Ausdruck. Intuity's einzigartige All-in-One-Technologie vereinfacht den Test bis hin zu einem einzigen Schritt", bemerkte dazu Emory V. Anderson, Präsident und Geschaftsführer von Intuity Medical. "Mit der jetzigen Finanzierung haben wir die Möglichkeit das All-in-One-Programm auf den Markt zu bringen. Dieses diskrete und bequeme System macht die Überwachung der Blutglukosewerte sehr viel einfacher. "

Das All-in-One-System zur Uberwachung der Blutglukose kombiniert die Komponenten des traditionellen Blutglukosetests in einem kompakten Mess- und Multitest-Modulsystem. All-in-One ermöglicht One-Step(TM) Tests mit automatischer Blutentnahme und Analyse des Glukosewertes.

Aufgrund seines in sich abgeschlossenen Moduls müssen Diabetes-Patienten nicht länger mehrere Testgerate mit sich herumschleppen und entsorgen. Dieses Produkt kann auch Ärzten die Arbeit erleichtern, insbesondere bei der Schulung von Patienten, wie sie ihre Blutglukosewerte prüfen und letztendlich ihren Diabetes beherrschen können.

Glukoseuberwachung

Der Markt fur eine Selbstmessung des Glukosewertes wird auf etwa 8 Milliarden US$ weltweit geschätzt. Klinische Studien haben bewiesen, dass ein regelmässiger Glukosetest das Risiko diabetesbedingter Komplikationen senken kann. Der amerikanische Diabetes-Verband (ADA) empfiehlt, dass Diabetespatienten mit mehreren täglichen Insulinspritzen drei- oder mehrmals am Tag testen, damit eine optimale Blutzuckerkontrolle erreicht wird.

Wer ist Intuity Medical

Intuity Medical ist eine privat geführte Firma aus Sunnyvale, Kalifornien. Die Firma hat sich der Vereinfachung des Diabetes-Managements verschrieben, und zwar durch die Entwicklung eigener und innovativer Technologien, die dabei helfen, die Mehrzahl der häufigsten Hürden für die Blutzuckermessungen zu beseitigen. Intuitys Produkt, das All-in-One-System, vereinfacht die Blutglukosemessung und ermöglicht dem Patienten mehr Diskretion und Flexibilitat sowie überall und jederzeit messen zu können.

Für weiterführende Informationen hinsichtlich des All-in-One-Systems zur Überwachung der Blutglukosewerte und der Firma Intuity Medical besuchen Sie uns bitte unter: http://www.intuitymedical.com

Uber Venrock

Venrock ist eine der führenden Beteiligungsgesellschaften mit Sitz in Palo Alto, New York, Cambridge (Massachusetts) und Israel. Ursprünglich gegründet als die Beteiligungsgesellschaft der Rockefeller-Familie, setzt Venrock die 8 Jahrzehnte alte Tradition der Partnerschaften mit Unternehmern fort, um erfolgreiche und beständige Firmen zu schaffen. Mit Investitionen von 2.4 Milliarden US$ in 437 Firmen und mit 124 Börsengangen als Ergebnis in den letzten 40 Jahren platziert sich Venrock durch die Erträge aus den Investitionen auf den oberen Rängen der Beteiligungsgesellschaften, die durchweg ausgezeichnete Ergebnisse zu verzeichnen haben. Mit primaren Schwerpunkten auf Technologie, Gesundheitswesen und Energie sind die Bestandsfirmen unter anderem Adify, Adnexus Therapeutics, Apple Computer, Centocor, Check Point Software, DoubleClick, Gilead Sciences, Idec Pharmaceuticals, Illumina, Intel, Millennium Pharmaceuticals, Sirna Therapeutics, StrataCom, und Vontu. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Venrocks Webseite unter http://www.venrock.com

Etwas uber Emergent Medical Partners

Emergent Medical Partners ist eine von Dr. Thomas Fogarty geleitete biowissenschaftliche Firma, die sich auf Seed-Finanzierung und Early-Stage-Investitionen konzentriert. Emergents Partner verfügen über mehr als ein halbes Jahrhundert gemeinsamer Erfahrung hinsichtlich Investitionen im biowissenschaftlichen Bereich. Gegründet im Jahre 2007, hat Emergent bis heute in mehr als 15 Firmen investiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Emergents-Webseite unter http://www.emvllp.com

Quelle: Pressemeldung der Intuity Medical Inc. vom 6. Jan. 2010