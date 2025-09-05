Aktuelle Diabetes-Kids Umfrage: Für Insulinpumpen Nutzer: Wie oft macht ihr einen Basalraten Test?
42 StimmenNie65.63%
9 StimmenSeltener als einmal pro Jahr14.06%
3 StimmenEtwa alle 6 Monate4.69%
3 StimmenEtwa einmal im Quartal4.69%
3 StimmenEtwa einmal pro Jahr4.69%
0 StimmeEtwa einmal pro Monat0%
0 StimmeMehr als 1 Mal pro Monat0%
4 StimmenWir haben keine Insulinpumpe6.25%
