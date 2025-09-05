Zum Hauptinhalt springen

Aktuelle Diabetes-Kids Umfrage: Für Insulinpumpen Nutzer: Wie oft macht ihr einen Basalraten Test?

  • 42 Stimmen
    Nie
    65.63%
  • 9 Stimmen
    Seltener als einmal pro Jahr
    14.06%
  • 3 Stimmen
    Etwa alle 6 Monate
    4.69%
  • 3 Stimmen
    Etwa einmal im Quartal
    4.69%
  • 3 Stimmen
    Etwa einmal pro Jahr
    4.69%
  • 0 Stimme
    Etwa einmal pro Monat
    0%
  • 0 Stimme
    Mehr als 1 Mal pro Monat
    0%
  • 4 Stimmen
    Wir haben keine Insulinpumpe
    6.25%
Gesamt 64 Stimmen

 

