Was ist Typ-1-Diabetes – einfach und gut verständlich erklärt

Direkt nach Diagnose oder wenn man erstmals mit Diabetes in Kontakt kommt (z.B. im Familien- oder Freundeskreis), ist die Menge der verfügbaren Informationen riesig. Aber was ist wichtig und was kann erst mal zurückgestellt werden? Was ist Typ-1-Diabetes überhaupt und was passiert im Körper, wenn man Typ-1-Diabetes bekommt?

Das neue Erklärvideo von DiabetesDE (erstellt mit Unterstützung des Bundesministerium für Gesundheit) erläutert die Basics rund um das Thema Typ-1-Diabetes und hilft dir, dir einen ersten Überblick zu verschaffen.

Direkt zu Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bNhlF4WlAcs

Quellverweis: DiabetesDE vom 10.11.2023