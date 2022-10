Elfte Diabetes-Charity-Gala: Menschen mit Diabetes im Fokus

Thomas-Fuchsberger-Preis mit zwei Preisträgern

Berlin, den 17.10.2022 – diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe richtet am 20. Oktober 2022 im TIPI am Kanzleramt in Berlin die elfte Diabetes-Charity-Gala aus und wieder werden neben Politikern und Prominenten viele Menschen mit Diabetes auf dem roten Teppich erwartet, die mit ihrer ganz persönlichen Geschichte zur Aufklärung über die chronische Erkrankung Diabetes mellitus beitragen. Aktuell sind inklusive Dunkelziffer mehr als zehn Millionen Menschen in Deutschland von Diabetes betroffen. Die Gala rückt diese Erkrankung seit Jahren in den Fokus der Öffentlichkeit. Es werden in diesem Jahr Spenden für drei karitative Spendenprojekte gesammelt. Die Key Note hält die TV-Journalistin Kay-Sölve Richter, durch die Gala führt das Moderatorenpaar Andrea Ballschuh und Harry Wijnvoord, welcher selbst an Typ-2-Diabetes erkrankt ist. Höhepunkt der Gala ist die Verleihung des Thomas-Fuchsberger-Preises erstmals an zwei Preisträger. Die Laudatio hierzu kommt von der Schauspielerin Tanja Wedhorn.

„Es ist immer wieder schön zu sehen, dass sich auch Nichtbetroffene für die Diabetes-Aufklärung einsetzen. Angesichts der dramatisch ansteigenden Zahlen ist dies auch bitter nötig. Und auch wenn die Gala eine feierliche Note hat, dürfen wir nicht vergessen, weiter die Politik in die Pflicht zu nehmen und zum Handeln aufzurufen“, sagt Nicole Mattig-Fabian, Geschäftsführerin von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. Zur Gala haben sich Gesundheitspolitiker aller Parteien der Ampel und der Opposition angekündigt. Im Fokus des Abends bleiben aber die Menschen mit Diabetes sowie die Spenden für den guten Zweck. Stellvertretend für die Organisation nehmen sechs Promi-PatInnen auf der Bühne die Spendenschecks für die Spendenprojekte entgegen: Das „Ketoazidose-Projekt aus Sachsen“, die Awareness-Kampagne „#SagEsLaut“ sowie die „Notrufhotline Dia-Engel“. Zu den Promi-Paten zählen in diesem Jahr die Schauspielerinnen Rebecca Immanuel und Sabine Vitua, Schauspieler Falk Willy Wild, Sportmoderator-Legende Waldemar Hartmann, die Radiomoderatorin Visa Vie sowie der Tik-Tok-Star Fiorella Eickhoff. Die beiden Letzteren haben selbst einen Typ-1-Diabetes. Für die musikalische Untermalung auf der Gala sorgt die Band „Orange Blue“.

Traditionell ist der Diabetes-Kids-Supertalent-Wettbewerb immer ein emotionaler Höhepunkt, gewonnen hat in diesem Jahr der neunjährige Simon Galis aus Perleberg in Brandenburg mit einer Klavierperformance.

Das Finale der Gala ist wie jedes Jahr die Verleihung des Thomas-Fuchsberger-Preises, überreicht von den Kindern Jenny und Julien Fuchsberger. In diesem Jahr wird es erstmalig zwei Preisträger geben, die Laudatio hält Schauspielerin Tanja Wedhorn. Das Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro stiftete die MedTriX Group.

Die Diabetes-Charity-Gala wurde in diesem Jahr unterstützt von MedTriX, Abbott, Dexcom, IKK classic, Medtronic, Melitta, Wort & Bild und Boehringer Ingelheim.Alle Informationen rund um die Diabetes Charity Gala 2022 finden Interessierte hier.

Quellverweis: diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe vom 17.10.2022