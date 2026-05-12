Morgen gehts los - Der Diabetes-Kids Ahoi 2026 Segeltörn

Diabetes-Kids an Bord des 3 Mast Schoners Noorderlicht 2026

Wir werden vom 13. bis 16. Mai 2026, gemeinsam mit ca. 17 Diabetes-Kids im Alter von 10-16 Jahren und jeweils einem Elternteil, in See stechen.

Wir gehen an Bord des 3 Mast Schoners Noorderlicht, welcher insgesamt 20 Kajüten mit je 2 Kojen hat. Darin kommen, zusätzlich zu einigen Referenten, ca. 17 Diabetes-Kids mit je einem Elternteil bequem unter.

Da dieses Projekt durch Spenden der DiabetesDE Charity Gala gesponsort wird, halten sich die Kosten für die Teilnehmer in sehr vernünftigem Rahmen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle!

An Bord gibt es ein vielfätiges Programm mit einem hochkarätigen Team von Experten:

Dr. med. Nicola Matejek

Nicola ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und als sehr engagierte Kinder-Endokrinologin und Diabetologin an der Kinderklinik des Klinikums Worms tätig. Dort hat sie die Leitung der Diabetesambulanz für Kinder und Jugendliche.

Nicola ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und als sehr engagierte Kinder-Endokrinologin und Diabetologin an der Kinderklinik des Klinikums Worms tätig. Dort hat sie die Leitung der Diabetesambulanz für Kinder und Jugendliche. Isabel Lass

Isabel ist nicht nur eine qualifizierte Diplom-Psychologin und Diabetes Fachpsychologin DDG mit Spezialisierung auf Paar- und Familientherapie. Ihre persönliche Erfahrung als Mensch mit Typ-1-Diabetes seit Kindertagen verleiht ihr eine tiefe Einsicht und ein echtes Verständnis für die Herausforderungen, denen sich andere Betroffene stellen müssen.

Isabel ist nicht nur eine qualifizierte Diplom-Psychologin und Diabetes Fachpsychologin DDG mit Spezialisierung auf Paar- und Familientherapie. Ihre persönliche Erfahrung als Mensch mit Typ-1-Diabetes seit Kindertagen verleiht ihr eine tiefe Einsicht und ein echtes Verständnis für die Herausforderungen, denen sich andere Betroffene stellen müssen. Sandra Reinert

Sandra, unser “Ur-Diabetes-Kid”, war bereits als Teenager bei unseren ersten Treffen im Allgäu im Jahr 2002 mit dabei. Inzwischen ist sie selbst Mama von zwei tollen Jungs und Diabetes-Beraterin in einer Klinik in Wuppertal.



Die beiden sind sicher ein tolles Beispiel dafür, das man mit dem unliebsamen Begleiter Diabetes nicht nur gut leben, sondern sich auch noch eine erfüllende Lebensaufgabe daraus ziehen kann.





Sandra, unser “Ur-Diabetes-Kid”, war bereits als Teenager bei unseren ersten Treffen im Allgäu im Jahr 2002 mit dabei. Inzwischen ist sie selbst Mama von zwei tollen Jungs und Diabetes-Beraterin in einer Klinik in Wuppertal. Die beiden sind sicher ein tolles Beispiel dafür, das man mit dem unliebsamen Begleiter Diabetes nicht nur gut leben, sondern sich auch noch eine erfüllende Lebensaufgabe daraus ziehen kann. Auch mit dabei ist die Firma mylife Diabetes Care sowie eine Crew bestehende aus Caro, Rieke, Patrik und Michael.

Bericht und Video zu diesem Event im Jahr 2025.

Auch für 2027 ist der Törn vom 14. - 17. Mai wieder fest geplant

Die Anmeldung wird ab ca. Sep. 2026 unter https://www .diabetes-kids.de/diabetes-kids-ahoi-2027 möglich sein.

Wir freuen uns auf euch

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