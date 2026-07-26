Kurze Wartung am 27. Juli: Diabetes-Kids.de zieht auf einen neuen Server um

Liebe Diabetes-Kids-Familien,

am 27. Juli wird Diabetes-Kids.de für voraussichtlich etwa zwei Stunden nicht erreichbar sein.

Der Grund dafür ist ein geplanter technischer Umzug: Wir wechseln mit unserer Plattform auf einen neuen Server. Dieser Schritt ist notwendig, damit Diabetes-Kids.de auch künftig stabil, sicher, schnell und zuverlässig für euch erreichbar bleibt.

Während der Umstellung können die Webseite, das Forum, Termine, Anmeldungen und weitere Funktionen vorübergehend nicht genutzt werden. E-Mails an uns sind davon nicht betroffen. Bei Fragen schreibt gerne an webmaster@diabetes-kids.com

Wir bemühen uns, die Unterbrechung so kurz wie möglich zu halten. Sobald der Umzug abgeschlossen ist, steht euch Diabetes-Kids.de wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Vielen Dank für euer Verständnis und eure Geduld!