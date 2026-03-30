Teil einer großen Familie - Erste Stimmen zum Diabetes-Kids Skievent 2026

Vom 21. bis 28. März 2026 fand unser achtes Diabetes-Kids Skievent im Berghotel Rudolfshütte statt. Es war wieder ein voller Erfolg!

Dort ging es nicht nur ums Thema Diabetes, sondern hauptsächlich um Skifahren, Spiel, Spaß, Vergnügen und ums Kennenlernen.

Dieses Mal haben insgesamt 318 Personen bzw. 81 Familien daran teilgenommen.

Aufgrund der überwältigend positiven Resonanz vor Ort haben wir sofort beschlossen, dieses Event im nächsten Jahr zu wiederholen, wenn das Hotel weitergeführt wird. Dies ist aktuell aber noch in Klärung.

Das nächste Skievent wird also voraussichtlich vom 13.-20. Mär. 2027 stattfinden.

Wenn ihr informiert werden möchtet, sobald die Anmeldephase losgeht, tragt Euch in unserem Newsletter Verteiler ein.

Erste Stimmen der Teilnehmer:

Auch dieses Mal war es wieder toll zu erleben, wie Diabetes zu einer Gemeinschaft zusammenschweißt. ⛷️

Viele Gespräche mit neuen Bekannten, spassige Karaoke, informative Vorträge, Tiefenentspannung mit anschließenden Saunaaufgüssen…(toll vertreten)😇Eine Supercrew❤️❤️ Ein großes Dankeschön an Michael und seine Crew, die es immer wieder schaffen, diese Freizeit zu etwas ganz Besonderen zu machen‼️👏Wir freuen uns, sollten wir uns nächstes Jahr alle wiedersehen.

Viele Gespräche mit neuen Bekannten, spassige Karaoke, informative Vorträge, Tiefenentspannung mit anschließenden Saunaaufgüssen…(toll vertreten)😇Eine Supercrew❤️❤️ Ein großes Dankeschön an Michael und seine Crew, die es immer wieder schaffen, diese Freizeit zu etwas ganz Besonderen zu machen‼️👏Wir freuen uns, sollten wir uns nächstes Jahr alle wiedersehen. Ihr Lieben, es war wieder unfassbar schön trotz aller Widrigkeiten.

Wir werden unsere Diabetes Family vermissen und sehen uns hoffentlich bald wieder. Der Sauna Fächer wartet auf den nächsten Einsatz und wer möchte kann immer noch die Tiefenentspannung togo von mir bekommen.

Wir sind so dankbar, dass es euch gibt.

Wir werden unsere Diabetes Family vermissen und sehen uns hoffentlich bald wieder. Der Sauna Fächer wartet auf den nächsten Einsatz und wer möchte kann immer noch die Tiefenentspannung togo von mir bekommen. Wir sind so dankbar, dass es euch gibt. Für uns war es eine unvergessliche Woche. So viele Eindrücke und neue Informationen und neue Freunde! Vielen Dank an Michael, die Crew, und alle die dazu beigetragen haben. Wir hoffen so sehr, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sein dürfen.

Es war wie immer ein Träumchen mit euch mit so vielen schönen Momenten von denen wir noch lange zehren werden.

Es war eine unbeschreiblich schöne Woche und wir haben es so sehr genossen mit all euch lieben Menschen zusammen zu sein. So viele nette Gespräche , spannenden Vorträgen, spaßigen Abenden und das schöne und doch so seltene Gefühl unter Menschen zu sein , die einen verstehen 💕 . Den Satz bei unserer Erstmanifestation in unserer Dia-Ambulanz : „ wir sind jetzt Teil einer großen Familie , konnte ich dort nie so ganz nachempfinden. Mit euch aber fühle ich ihn 💕

Vielen Dank an alle, die dabei waren!!!

Dia-Kids, ihr seid alle klasse und lasst euch von niemandem was anderes einreden.

Geschwister-Kids, auch ihr seid Helden und seid eine tolle Unterstützung.

An die Eltern, danke für euren tollen Austausch und Crew, es war uns eine Ehre ein Teil von euch zu sein!!!

Dia-Kids, ihr seid alle klasse und lasst euch von niemandem was anderes einreden. Geschwister-Kids, auch ihr seid Helden und seid eine tolle Unterstützung. An die Eltern, danke für euren tollen Austausch und Crew, es war uns eine Ehre ein Teil von euch zu sein!!! Ihr Lieben, es war wieder eine ganz wundervolle Woche mit alten und neuen Freunden, tollen Gesprächen und einzigartigem Miteinander.

Ein ganz großes Dankeschön an Michael und die weltbeste Diabetes-Kids-Crew…ihr seid der Hammer ❤️

Ein ganz großes Dankeschön an Michael und die weltbeste Diabetes-Kids-Crew…ihr seid der Hammer ❤️ Wir sitzen jetzt auch im voll gepackten Auto auf dem Weg nach Hause und möchten uns ganz herzlich für diese wirklich wunderschöne Woche bedanken. Es war einfach rundum perfekt und wir haben uns in dieser tollen Gemeinschaft so wohl und verstanden gefühlt. Vielen Dank für die tolle Organisation an die Crew😍 und wir hoffen sehr auf ein Wiedersehen👋🏼

Vielen lieben Dank für die unvergessliche Zeit, die tolle Organisation und die vielen neuen Eindrücke. Wir hoffen euch bald Wiedersehen zu dürfen

Es war eine tolle Zeit. Wir nehmen viele tolle Eindrücke mit. Wir bedanken uns auch für die tolle Orga und euer Engagement! ❤️ Wir freuen uns über ein Wiedersehen⛷️🫶

Von Herzen danke für alles, vor allem für das Gefühl in einer tollen Gemeinschaft nicht alleine zu sein uns alles schaffen zu können. Die letzten Tage haben die Batterien aufgeladen und wir sagen euch allen und vor allem der crew danke für die wunderschönen Tage! Alles Liebe und Gute für euch alle.

Vielen Dank dass wir dabei sein durften! Wir, alle in der Familie, nehmen unheimlich viel mit!

Auch von uns ein riesen Dankeschön an Michael&die Crew.

Wir hatten eine unvergessliche, schöne und emotional stärkende Woche❤️ und haben viele wahnsinnig nette Menschen kennengelernt.

Wir hatten eine unvergessliche, schöne und emotional stärkende Woche❤️ und haben viele wahnsinnig nette Menschen kennengelernt. Wir sind nun auch on the Road und sind sehr dankbar für alles, was wir mit euch als „großer Familie“ (das Gefühl hatten wir) erleben durften! Danke an Michael und seine tolle Crew…weiter so!

Auch wir sind inzwischen auf dem Heimweg und blicken auf eine wunderbare Woche zurück. Es war alles top organisiert und es hat an nichts gefehlt. Wir haben uns in der tollen Gemeinschaft sehr wohl gefühlt.

❤️lichen Dank an ALLE und alles Gute

❤️lichen Dank an ALLE und alles Gute danke für diese tolle Woche und ein riesen Dank Euch allen , die das ermöglicht habt! Hoffen Euch bald wieder zu sehen auf der einen oder anderen Veranstaltung und vielleicht nächstes Jahr wieder zur Skifreizeit.

Auch von uns ein riesiges DANKESCHÖN. Es war super schön mit euch. Danke an alle und besonders an Micha + Familie und die Crew. Wir freuen uns darauf euch bald wiederzusehen ❤️.

Wir sind so unglaublich dankbar und fahren mit vollem Herzen zurück nach Aachen! 💕💖 Danke für alles- so ein tolles Zusammentreffen habe selbst ich in meiner über 20-jährigen T1D-Laufbahn noch nie erlebt! Ich freue mich so sehr für M*** und all die DiaKids & Geschwister über dieses unglaubliche Engagement 🙏 einfach der Hammer! 🤩

Auch wir sagen ein dickes Dankeschön für die tolle Woche und die Organisation 🤗🥰

Auch von uns ein riesengroßes DANKESCHÖN 🤗 an Michael und seine Crew für die super schöne Woche mit interessanten Vorträgen, tollen Freizeitangeboten und den vielen netten Gesprächen in der Dia-Kids-Familie. Wir haben uns super wohl gefühlt und freuen uns auf ein Wiedersehen 😊!

Wir möchten uns auch herzlich bedanken für diese wunderschöne Zeit mit euch und die unvergesslichen Momente,die wir gemeinsam erlebt haben. Ein ganz großes Dankeschön an Michael und seine Crew- ohne euch wäre das alles gar nicht möglich! Das ganze Programm war wirklich unglaublich toll!

Auch wir bedanken uns recht herzlich für diese wunderschöne und lehrreiche Woche im Schnee 👍🏾⛷️

….jeder einzelne Kilometer der Hin- und Rückfahrt hat sich gelohnt!

….jeder einzelne Kilometer der Hin- und Rückfahrt hat sich gelohnt! Es war eine wirklich tolle Zeit gemeinsam mit euch und für Lilly war es besonders toll zu sehen, wie andere Kinder und Familie mit dem Diabetes umgehen. Danke Michael und deiner Crew für die klasse Organisation und die zahlreichen Möglichkeiten 🥰

Vielen Dank an euch alle für den geselligen Austausch. Wir haben auf allen Ebenen von dieser gemeinsamen Zeit profitiert und freuen uns auf alle, die wir im August in Duderstadt wiedersehen.

Ein ganz großes Dankeschön an euch alle für die tolle Zeit! Besonders an Michael für die Organisation, an Sabrina für die liebevolle Betreuung im Skikurs der Bärenbande und natürlich an das Team Überflieger für die rundum gelungenen Tage 🙏

Wir hoffen sehr, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sein können!

Wir hoffen sehr, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sein können! Auch von uns ein riesiges Dankeschön an alle. Die Zeit ist so schnell verflogen.

Das war eine tolle Woche mit einem fantastischen Programm! Vielen Dank, liebe Crew ♥️

Wir sind dankbar für die schöne Zeit in den Bergen und die Möglichkeit sich mit anderen Familien auszutauschen.

Danke an alle, die dieses Event mit organisiert und ermöglicht haben! Schön, dass es so etwas gibt! 🌸

Danke an alle, die dieses Event mit organisiert und ermöglicht haben! Schön, dass es so etwas gibt! 🌸 Wir sagen auch herzlichen Dank 🫶 Es waren tolle Tage der Gemeinschaft mit einem super Programm! Wir waren im Vorfeld gespannt, was uns erwartet. Aber alle Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit vielen tollen Menschen💪🏻

Lieber Michael, liebes Diabetes-Kids Team ,auch von uns ein herzliches Dankeschön für diese wunderbare Woche..fahren grad durchs trübe Rhein-Main Gebiet und vermissen bereits jetzt die vielen netten Begegnungen der Community…sogar das Schneegestöber fehlt mir 😂

Von Herzen möchten wir Danke sagen für diese wunderbaren gemeinsamen Tage! Wir haben viel gelacht, gelernt, genossen, neue Freunde gefunden und unvergessliche Stunden erlebt. Unsere Herzen sind voll mit neuer Kraft, die uns sicher noch lange durch den Alltag tragen wird! Vor allem dir, lieben Michael, sowie auch der ganzen Crew ein herzliches Dankeschön für euer großes Engagement und das Herzblut, das hinter dieser Woche steht! Wir sind super glücklich,dass wir dabei sein und Teil dieses tollen Events sein durften!

Vielen herzlichen Dank an die Crew, die sich toll um die Kids gekümmert haben und ich bin dankbar für all die Bekanntschaften! Großer Dank an Michael, dass Du das ermöglicht hast 🙏🏻

Danke an Michael für die, wie immer, unfassbar gute Organisation! Ich glaube wir haben alle eine unfassbar tolle, lehrreiche Woche mit vielen unvergesslichen Erfahrungen erlebt🫶 Vielleicht bis zur nächsten Freizeit!

Wir schließen uns den Worten der anderen an. Unglaublich, lieber Michael und liebe Crew, was ihr in dieser Woche geleistet habt! Dafür DANKE von Herzen! 💝 Wir werden noch sehr lange von den vielen schönen Momenten, Erkenntnissen, Begegnungen, Gesprächen und Erlebnissen zehren. Es ist ein so unglaublich tolles Gefühl, Teil einer so wundervollen und einzigartigen Familie zu sein! 🫶🏻 Wir können noch gar nicht glauben, dass die Woche schon vorbei ist und hoffen, möglichst viele von euch schon bald, spätestens nächstes Jahr, wiederzusehen! 🙏🏻🤗

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der gesamten Crew und den vielen tollen Menschen, die wir kennenlernen durften! Es war eine unvergessliche Woche!

Die vielen schönen Gespräche, gemeinsamen Aktivitäten und das Skifahren haben die Woche schön gestaltet, selbst das Wetter zum Ende der Woche konnte daran nichts ändern.

Wir sind auch wieder gut in ... angekommen. und bedanken uns ganz herzlich 💙bei der Diabetes Crew, besonders danken wir Michael, der mit so viel Freude und Liebe diese unvergessliche Woche🎿 organisiert hat!

Es war wieder eine sehr schöne Zeit mit euch allen. Vielen Dank ans Team für die tolle Freizeit.

Von 💚en DANKE für eine tolle Woche mit euch. Man hat in jeder Situation gemerkt, wieviel Herzblut, Zeit und Mühe ihr in die Planung und Durchführung steckt. Und genau das macht die Zeit auf der Rudolfshütte so besonders! Danke für eure Geduld, euren Einsatz rund um die Uhr und dafür, dass ihr auch bei spontanen Planänderungen immer den Überblick behaltet. Wir nehmen unzählige Erinnerungen mit nach Hause, unsere Herzen sind voll! Hoffentlich bis zur nächsten Abfahrt!

Auch von uns ein riesengroßes Dankeschön! Es war eine tolle und unglaublich vielseitige Woche. Micha+Familie+Crew, tausend Dank das ihr das möglich gemacht habt.

Auch von uns ein riesiges Dankeschön für diese erlebnisreiche tolle Woche. Die Kinder haben so viele wertvolle Erfahrungen mit genommen und natürlich auch wir Erwachsene. Herzlichen Dank Michael und Crew, dass wir dabei sein durften.

Adieu liebgewonnene Rudolphshütte, der Niederrhein hat uns wieder. Wir schließen uns den unzähligen Nachrichten vor uns an und sagen DANKE 🤍

Lieber Michael, liebe DK-Crew, tausend Dank, dass wir bei diesem tollen Event dabei sein durften. Es war eine wundervolle Zeit auf der Rudolfshütte, von der wir lange profitieren werden. Ihr seid die ALLERBESTEN.

Es war eine unglaubliche Woche mit so vielen tollen Menschen. Vielen lieben Dank an Michael & sein Team für alles! 🙏✨ Wir hoffen, nächstes Jahr wieder dabei sein zu können

Ihr lieben, wir sind gestern Abend nach 9 Stunden Fahrt gut zu Hause angekommen – müde, aber voller Glück und tiefer Dankbarkeit, Teil dieser großartigen Community zu sein. Wir danken euch von Herzen für die wunderschöne Zeit auf der Rudolfshütte, für die vielen herzlichen Begegnungen und bereichernden Gespräche. Unsere Herzen sind noch ganz erfüllt davon. Umso mehr freuen wir uns auf ein Wiedersehen im Sommer beim Ferienparadies Pferdeberg.

Vielen herzlichen Dank an Michael und seine Crew!!! 1000 Dank auch an alle Referenten!!!

Lieber Michael, vielen Dank für die unvergessliche Woche mit den Diabetes Kids in der Rudolfshütte! Wir haben die Zeit sehr genossen, viele interessante Schulungen gehört, wo wir auch viel Neues mitnehmen konnten, aber auch bekanntes aufgefrischt haben. Wir haben viele neues Freundschaften geschossen und spannende Gespräche geführt! Dir und der ganzen Crew ein herzliches Dankeschön für euren großartigen Einsatz und euer Engagement und die super Organisation.

Vielen Dank, dass wir teilnehmen durften!

Vielen Dank, dass wir teilnehmen durften!

Unser Team vor Ort

Dr. med. Louisa van den Boom ist Kinderdiabetologin und Chefärztin im Helios Klinikum in Gifhorn. Auch unterstützt sie regelmässig die Diabetes Ambulanz am MVZ medicum.mittelhessen EHM in Weilmünster. Sie ist sehr engagiert wenn es um die Unterstützung von betroffenen Familien geht. Auch hat sie selbst seit ihrer Jugend Typ1 Diabetes..





ist Kinderdiabetologin und Chefärztin im Helios Klinikum in Gifhorn. Auch unterstützt sie regelmässig die Diabetes Ambulanz am MVZ medicum.mittelhessen EHM in Weilmünster. Sie ist sehr engagiert wenn es um die Unterstützung von betroffenen Familien geht. Auch hat sie selbst seit ihrer Jugend Typ1 Diabetes.. Semik Khodaverdi ist Kinderdiabetologe und Oberarzt am Klinikum Hanau. Ab dem 1.4.2026 betreut der die Kinder Diabetes Ambulanz in Offenbach und führt eine Kinderarztpraxis in Bad Vilbel. Dort setzt er sich für eine bestmögliche Versorgung von chronisch kranken Kindern (insbesondere mit Diabetes Typ 1) ein. Er hat schon auf vielen Diabetes-Kids Freizeiten für super Stimmung und viel Info zum Thema Diabetes gesorgt.





ist Kinderdiabetologe und Oberarzt am Klinikum Hanau. Ab dem 1.4.2026 betreut der die Kinder Diabetes Ambulanz in Offenbach und führt eine Kinderarztpraxis in Bad Vilbel. Dort setzt er sich für eine bestmögliche Versorgung von chronisch kranken Kindern (insbesondere mit Diabetes Typ 1) ein. Er hat schon auf vielen Diabetes-Kids Freizeiten für super Stimmung und viel Info zum Thema Diabetes gesorgt. Daniel Schnelting mit Frau Christina und Tochter Thea

3-facher Deutscher Meister im 200 Meter Lauf und hat selbst auch seit Kindesalter Typ 1 Diabetes. Mitgebracht hat er seine Frau Christina, die mit ihm zusammen schon unser einige unserer Events bereichert hat.





3-facher Deutscher Meister im 200 Meter Lauf und hat selbst auch seit Kindesalter Typ 1 Diabetes. Mitgebracht hat er seine Frau Christina, die mit ihm zusammen schon unser einige unserer Events bereichert hat. Bastian Niemeier

Ist sicherlich den Youtube Fans hier ein Begriff. Er betreibt dort für mittlerweile über 25.000 Abonnenten den Kanal "Diabetes ohne Grenzen“ in dem er auf sehr sympathische Art und Weise vielfältige Diabetes Themen anspricht und erklärt. Er selbst hat auch Typ 1 Diabetes seit er 12 Jahre alt ist.





Ist sicherlich den Youtube Fans hier ein Begriff. Er betreibt dort für mittlerweile über 25.000 Abonnenten den Kanal "Diabetes ohne Grenzen“ in dem er auf sehr sympathische Art und Weise vielfältige Diabetes Themen anspricht und erklärt. Er selbst hat auch Typ 1 Diabetes seit er 12 Jahre alt ist. Tina Parlow

Hat für die Teilnehmer vor Ort Tiefen-Entspannungsrunden und Sauna-Aufgüsse angeboten





Hat für die Teilnehmer vor Ort Tiefen-Entspannungsrunden und Sauna-Aufgüsse angeboten Sabrina Blut

War für die Betreuung der Kleinkindgruppe zuständig und schreibt auch den Bericht über die Skifreizeit.

War für die Betreuung der Kleinkindgruppe zuständig und schreibt auch den Bericht über die Skifreizeit. Unsere Junior Crew Mitglieder Astrid, Rieke, Angelina, Sophia, Laura, Lara, Johanna, Jule, Thea, Christian, Damian, Milo und Patrick



und Mein Söhne Dominic und Marius Bertsch mit seiner Frau Tanja und Enkelchen Matilda und Louis.

Sind immer zur Stelle, wenn man sie braucht.





und mit seiner Frau Sind immer zur Stelle, wenn man sie braucht. Carolin Bertsch

Meine Tochter und der Grund weshalb es Diabetes-Kids seit über 25 Jahren gibt.

Sie hat einen Hammer Song dazu geschrieben:



https://youtu.be/EY2lvoM1__c





Meine Tochter und der Grund weshalb es Diabetes-Kids seit über 25 Jahren gibt. Sie hat einen Hammer Song dazu geschrieben: https://youtu.be/EY2lvoM1__c Susann Bertsch

Gibt mir den nötigen Freiraum um ein solches Intensivhobby, wie Diabetes-Kids zu betreiben. Ohne ihren Rückhalt, ginge das nicht.





Gibt mir den nötigen Freiraum um ein solches Intensivhobby, wie Diabetes-Kids zu betreiben. Ohne ihren Rückhalt, ginge das nicht. Michael Bertsch

Gründer und Webmaster von Diabetes-Kids.de und Planer der Diabetes-Kids Veranstaltungen.

Kommentar von Diabetes-Kids:

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns:



Bei unserer unfassbar tollen Crew, die mit ihrem große ehrenamtlichen Einsatz dieses Event erst möglich gemacht habe.

Beim Berghotel Rudolfshütte mit ihrer Direktorin Edit Luca die uns bestens versorgt und beherbergt hat.

Beim Team der Skischule Lederer und Chef Paul, die unsere Kids fit für die Piste gemacht haben und dabei auch bereit waren, daß Thema Diabetes im Auge zu behalten.

Und nicht zuletzt auch bei unseren Sponsoren Dexcom, Minimed Medtronic, Mediq Diabetes (DiaExpert), MyLife Diabetes Care, I nsulet und Abbott Diabetes Care .

. Bei DiabetesDE, die uns wieder eine Ladung Schalmützen und Schals für alle Teilnehmer beigestellt hat.

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal

Eure Familie Bertsch /

Susann, Carolin, Dominic, Marius, Tanja, Matilda, Louis und Michael

www.Diabetes-Kids.de

Unser Kooperationspartner:

Unsere Platin Sponsoren:​







Unser Gold Sponsor: