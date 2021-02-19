Hello Dexcom!

ECHT* NEU: Jetzt das Dexcom G6 testen.

Sie sind CGM 1 -Einsteiger oder -Umsteiger und möchten das Dexcom G6 ausprobieren? Dann ist Hello Dexcom genau das Richtige für Sie! Als Neukunde haben Sie ab sofort die Möglichkeit, unser brandneues Testangebot zu nutzen und die Vorteile des Dexcom G6 rtCGM 2 -Systems für sich zu entdecken.

Gleich loslegen – so einfach funktioniert’s

Hello Dexcom eignet sich für Diabetes-Patienten (Erwachsene und Kinder ab zwei Jahren) mit intensivierter Insulintherapie und einem kompatiblen Smartphone mit iOS oder Android. 3

Hello Dexcom: In wenigen Schritten zum Testpaket:

Testpaket anfordern: Prüfen Sie hier, ob Sie für das Testprogramm qualifiziert sind und bestellen Sie im positiven Fall gleich Ihr Hello Dexcom Testpaket.



Dexcom G6-System aktivieren: Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie Ihr Testpaket direkt per Post nach Hause geliefert. Das Paket enthält Ihre Patienten-Aktivierungskarte zum Start Ihres 10-Tage-Tests, einen 10-Tage-Sensor mit Applikator, einen Dexcom G6 Transmitter mit einer Lebensdauer von 3 Monaten und eine leicht verständliche Installationsanleitung und Gebrauchsanweisung.



Dexcom G6 testen: Lernen Sie das Dexcom G6 in den nächsten 10 Tagen kennen und erleben Sie ein neues Niveau des Diabetesmanagements. Nach den ersten Tagen werden Sie einen Fragebogen per E-Mail erhalten. Durch das Ausfüllen des Fragebogens ist das Produkt für Sie kostenlos 4 . Sie brauchen mehr Zeit? Fordern Sie einen weiteren 10-Tage-Sensor an, um Ihre Testphase zu verlängern.



Fragebogen: Wenn Sie den Test abgeschlossen haben, senden Sie den Fragebogen einfach vollständig ausgefüllt an uns zurück. Nach Erhalt des Fragebogens haben Sie zur Beantwortung 30 Tage Zeit.

ECHT* COOL: Nach Abschluss des erforderlichen technischen Online-Trainings zur Einweisung in dasDexcom G6-System, können Sie den Sensor ganz einfach zuhause selbst setzen. Ihr Sensor hält nach der Aktivierung 10 Tage.

Legen Sie am besten gleich los und melden Sie sich online für Hello Dexcom (Verlinkung:

Das Dexcom G6 – Ihre Vorteile auf einen Blick

Keine Blutzuckermessung 5 und kein Scannen.

und kein Scannen. Verfolgen Sie Ihren Gewebeglukosespiegel in Echtzeit mit nur einem Blick auf Ihr Smartphone 6 .

. Bleiben Sie im Zielbereich: Individuell einstellbare Warnungen informieren Sie, bevor eine Entgleisung droht.

Teilen Sie Ihre Messwerte auf Wunsch mit Ihrem Arzt und/oder Familienangehörigen 7 .

. Optimieren Sie Ihr Diabetesmanagement durch Transparenz und Klarheit: Daten sammeln und analysieren, Muster und Trends erkennen.

Sie hätten gerne mehr Informationen zum Dexcom G6? Dann fordern Sie diese gleich hier an oder besuchen

Sie uns auf unserer Homepage.

Sie haben Fragen zum Dexcom G6-Testprogramm? Dann sind wir gern per E-Mail unter hellodexcom.de@dexcom.com für Sie erreichbar.

Referenzen:

1 Continuous-Glucose-Monitoring, dt.: kontinuierliche Gewebeglukosemessung

2 Real-Time-Glucose-Monitoring, dt.: kontinuierliche Gewebeglukosemessung in Echtzeit

3 Falls kein kompatibles Smartphone zur Verfügung steht, wenden Sie sich bitte bzgl. eines Empfängers an Ihr Diabetesteam.

4 Die Teilnahme an der Umfrage ist zwingend erforderlich. Ohne erfolgreiche Teilnahme an der Umfrage sind wir verpflichtet, Ihnen die Sensoren und den Transmitter in Rechnung zu stellen.

5 Außer in Ausnahmesituationen. Werkseitig kalibriert. Wenn die Warnungen zu den Gewebeglukosewerten und die Messwerte auf dem Dexcom G6 nicht Ihren Symptomen oder Erwartungen entsprechen, verwenden Sie ein Blutzuckermessgerät, um Behandlungsentscheidungen zu Ihrem Diabetes zu treffen.

6 Zur Übertragung von Daten ist eine Internetverbindung erforderlich. Eine Liste kompatibler Geräte finden Sie unter https://www.dexcom.com/de-DE/compatibility.

7 Zur Übertragung von Daten ist eine Internetverbindung erforderlich. Zum Folgen ist die Verwendung der Follow-App erforderlich. Follower sollten die Messwerte der Dexcom G6-App oder des Empfängers vor dem Treffen von Behandlungsentscheidungen immer bestätigen. Eine Liste kompatibler Geräte finden Sie unter https://www.dexcom.com/de-DE/compatibility.

Quellverweis: Meldung von Dexcom vom 7. Feb. 2021