Dexcom G6: Wechsel auf G7 offenbar früher – diese Fristen solltest du kennen

Viele Familien haben sich in den letzten Monaten darauf eingestellt, dass Dexcom den G6-Sensor bis Ende 2026 weiterlaufen lässt. Nun gibt es jedoch eine aktuelle Info zum Umstieg auf Dexcom G7, die auf deutlich frühere Stichtage hinweist.

Die genannten Stichtage (2026)

Laut dem aktuellen Dexcom-Infoblatt gelten folgende Termine:

01.03.: Letzte Verordnungsannahme für Dexcom G6 bei Neu-Patienten

30.04.: Letzte Verordnungsannahme für Dexcom G6 bei Bestands-Patienten

30.04.: Ende der Erhältlichkeit von Dexcom G6 im Webshop

Wichtig: Im Flyer ist außerdem ein Hinweis enthalten, dass es Ausnahmen für Nutzer nicht-kompatibler Insulinpumpen geben kann.

Was heißt das für euch?

Wenn ihr aktuell noch den Dexcom G6 nutzt (oder ein Wechsel ansteht), lohnt es sich, jetzt mit dem Diabetes-Team zu klären:

Ist eure Pumpe/Loop-Lösung mit dem G7 kompatibel – und ab wann?

Wie läuft der Wechsel organisatorisch (Rezept, Genehmigung, Lieferweg, Schulung)?

Wie viel Vorlauf braucht ihr, damit es keine Lücke in der Versorgung gibt?

Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es hilfreich, den Umstieg nicht “auf den letzten Drücker” zu machen – damit genug Zeit bleibt, Apps/Alarme/Anbindungen in Ruhe zu testen.

Mehr Info von Dexcom unter https://www.dexcom.com/de-DE/wechselaufg7