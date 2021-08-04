FreeStyle Libre 3 RealTime CGM System - Jetzt verfügbar

Ab sofort übernehmen die ersten Krankenkassen die Kosten für das FreeStyle Libre 3 Messsystem. Patienten mit einem iPhone können somit bereits in Kürze von den Vorteilen von FreeStyle Libre 3 profitieren. Für Patienten, die bereits mit FreeStyle Libre 2 versorgt sind, ist ein Wechsel auf FreeStyle Libre 3 erst zum Ablauf des aktuellen Genehmigungszeitraumes möglich. Mehr Infos unter https://freestyle.de/fachkreise/freestyle-libre-3/



Patienten mit Android Smartphones benötigen noch ein wenig Geduld. Für sie wird FreeStyle Libre 3 in den kommenden Monaten zur Verfügung stehen.

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