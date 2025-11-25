Wichtige Sicherheitsinformation zu FreeStyle Libre 3 Sensoren
Abbott informiert über eine Sicherheitsanweisung für bestimmte FreeStyle Libre 3 und Libre 3 Plus Sensoren. Grund sind mögliche falsch-niedrige Glukosewerte, die zu fehlerhaften Therapieentscheidungen führen können. Dies kann ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellen.
Was ist zu tun?
- Prüfen Sie Ihre Sensoren unter www.FreeStyleCheck.com.
- Betroffene Sensoren nicht mehr verwenden und kostenlos Ersatz anfordern.
- Bei Unsicherheit zusätzlich Blutzuckermessgerät nutzen.
Hotline für Deutschland: 0800 – 519 9 519 (Mo–Fr, 8–18 Uhr)
