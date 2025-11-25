Zum Hauptinhalt springen

Wichtige Sicherheitsinformation zu FreeStyle Libre 3 Sensoren

LibreWarnungAbbott informiert über eine Sicherheitsanweisung für bestimmte FreeStyle Libre 3 und Libre 3 Plus Sensoren. Grund sind mögliche falsch-niedrige Glukosewerte, die zu fehlerhaften Therapieentscheidungen führen können. Dies kann ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellen.

Was ist zu tun?

  • Prüfen Sie Ihre Sensoren unter www.FreeStyleCheck.com.
  • Betroffene Sensoren nicht mehr verwenden und kostenlos Ersatz anfordern.
  • Bei Unsicherheit zusätzlich Blutzuckermessgerät nutzen.

Hotline für Deutschland: 0800 – 519 9 519 (Mo–Fr, 8–18 Uhr)

