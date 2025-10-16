SANA hat's geschafft! Warum die Diabetes heilen könnten! - Ein Video auf dem Kanal Diabetes ohne Grenzen

Sana Biotechnology arbeitet an einer revolutionären Therapie mit insulinproduzierenden Zellen, die vom Immunsystem nicht angegriffen werden – ganz ohne Immunsuppression! In diesem Video erfährst du, wie weit die Forschung wirklich ist, welche Proof-of-Concept-Daten es schon gibt, wie Sana im Vergleich zu Vertex dasteht und welche Chancen und Risiken auf dem Weg zu einer möglichen Heilung bestehen.

Mehr Infos dazu in einem spannenden Video von Bastian Niemeier auf seinem Kanal "Diabetes ohne Grenzen"

Direkt zu YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uGV2j5CALAM