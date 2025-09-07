Genmodifizierte Betazellen im Oberarm produzieren Insulin unbehelligt vom Immunsystem

Uppsala – Die Transplantation von genmodifizierten Betazellen in den Oberarm hat einem Patienten mit Typ-1-Diabetes erstmals seit dem Beginn seiner Erkrankung zu einer begrenzten Eigenproduktion von Insulin verholfen.

Die jetzt im New England Journal of Medicine (NEJM 2025; DOI: 10.1056/NEJMoa2503822) publizierten Ergebnisse zeigen, dass die Beta-Zellen überlebten und zum größten Teil von den Attacken des Immunsystems verschont blieben, obwohl der Patient keinerlei Immunsuppressiva einnimmt, wie dies bisher nach Inselzelltransplantationen zwingend erforderlich ist. Der US-Hersteller hat bereits eine Variante entwickelt, die künftige Patienten von den täglichen Insulininjektionen befreien soll.

Mehr Infos und Quellveis: aerzteblatt.de vom 7.9.2025