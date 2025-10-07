Warum hat der Medizin Nobelpreis 2025 etwas mit Diabetes zu tun?

Vor kurzem haben drei Wissenschaftler den Nobelpreis für Medizin bekommen – nicht etwa, weil sie einen neuen Insulinpumpenmotor erfunden haben, sondern weil sie herausgefunden haben, wie unser Immunsystem sich selbst kontrolliert und verhindert, dass es uns angreift.

Was ist das Problem?

Bei Typ-1-Diabetes passiert genau das: Das Immunsystem greift aus Versehen die Zellen an, die Insulin machen. Wenn wir wüssten, warum das passiert und wie man das „Abschusskommando“ des Immunsystems stoppen kann, hätten wir eine Chance, den Diabetes besser zu behandeln.

Die Wissenschaftler und ihre Entdeckungen

Sie fanden heraus, dass eine spezielle Art von Immunzellen, die regulatorischen T-Zellen (kurz T-Regs), eine Art „Wachhund“ sind, der dafür sorgt, dass das Immunsystem nicht Fehler macht.

(kurz T-Regs), eine Art „Wachhund“ sind, der dafür sorgt, dass das Immunsystem nicht Fehler macht. Ein Gen namens FOXP3 spielt eine Schlüsselrolle: Wenn dieses Gen nicht richtig funktioniert, kann der Körper nicht mehr gut regulieren.

spielt eine Schlüsselrolle: Wenn dieses Gen nicht richtig funktioniert, kann der Körper nicht mehr gut regulieren. Ihre Arbeit erklärt, wie meistens Immunreaktionen kontrolliert werden – aber auch, wie bei manchen Menschen diese Kontrolle versagt, was zu Autoimmunerkrankungen führen kann.

Was könnte das für euch bedeuten?

In Zukunft könnten wir Therapien entwickeln, die mehr oder stärkere T-Regs herstellen — quasi mehr „Wachhunde“ gegen Autoimmunität.

— quasi mehr „Wachhunde“ gegen Autoimmunität. Vielleicht können wir das Fortschreiten des Diabetes früher stoppen oder verlangsamen, wenn wir verstehen, wie man Immunreaktionen beeinflussen kann.

Für eure Kinder mit Typ-1 bedeutet das: Hoffnung. Noch nicht heute, aber mit der Zeit könnte sich die Behandlung verändern.

Was heißt das konkret?

Aktuell ändert sich dadurch noch nicht eure Therapie mit Insulin, Ernährung und Alltagsmanagement. Aber Wissenschaftler weltweit nutzen diese Erkenntnisse jetzt als Grundlage, um neue Ansätze zu erforschen, die auf das Immunsystem abzielen — nicht nur bei Diabetes, sondern auch bei anderen Autoimmunerkrankungen.