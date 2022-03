Eine Welt ohne Typ-1-Diabetes? – Aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung

Was löst Typ-1-Diabetes aus? Ist die Autoimmunerkrankung heilbar? Und gibt es eine Möglichkeit der Früherkennung? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die neue Podcast-Folge von „Siblers DenkRäume“. In dem Podcast von und mit Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler gibt die Diabetologin Prof. Dr. Anette-Gabriele Ziegler Einblicke in die aktuelle Typ-1-Diabetesforschung.

Mehr dazu und Quellverweis: diabinfo.de vom 10.2.2022

Tags: Heilung, Forschung, Prävention

