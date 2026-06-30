Eledon und Tegoprubart: Ein neuer Ansatz für Inselzelltransplantationen bei Typ-1-Diabetes

Eledon Pharmaceuticals entwickelt mit Tegoprubart einen neuartigen Wirkstoff, der bei Transplantationen eine gezieltere Unterdrückung der Immunreaktion ermöglichen soll. Für Typ-1-Diabetes ist der Ansatz vor allem im Zusammenhang mit Inselzelltransplantationen interessant.

Bei einer Inselzelltransplantation werden insulinproduzierende Zellen aus Spender-Bauchspeicheldrüsen gewonnen und einem Menschen mit Typ-1-Diabetes übertragen. Ziel ist, dass diese Zellen wieder eigenes Insulin produzieren. Das Grundproblem solcher Verfahren ist jedoch die Immunabwehr: Der Körper erkennt die transplantierten Zellen als fremd und kann sie angreifen. Deshalb benötigen Betroffene nach der Transplantation Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken.

Bisher werden dafür häufig sogenannte Calcineurin-Inhibitoren wie Tacrolimus eingesetzt. Diese können wirksam vor Abstoßung schützen, haben aber relevante Nachteile. Sie können unter anderem die Nieren belasten und möglicherweise auch für die empfindlichen transplantierten Inselzellen ungünstig sein. Genau hier setzt Tegoprubart an.

Tegoprubart ist ein monoklonaler Antikörper, der den CD40L-Signalweg blockiert. Dieser Signalweg spielt eine wichtige Rolle bei der Aktivierung bestimmter Immunzellen. Die Hoffnung ist, dass Tegoprubart gezielter wirkt als klassische Immunsuppressiva und transplantierte Inselzellen schützt, ohne einige der bekannten Nachteile herkömmlicher Therapien in gleichem Maße zu verursachen.

Aktuell wird Tegoprubart in einer von Forschern initiierten Studie an der University of Chicago Medicine bei Erwachsenen mit langjährigem Typ-1-Diabetes untersucht, die eine Inselzelltransplantation erhalten haben. Nach den im Juni 2026 vorgestellten Daten erreichten alle 12 Studienteilnehmenden eine Insulinunabhängigkeit, produzierten also wieder eigenes Insulin und benötigten zum berichteten Zeitpunkt kein externes Insulin mehr. Zudem wurden keine Transplantatabstoßungen berichtet.

Diese Ergebnisse sind wissenschaftlich sehr bemerkenswert. Gleichzeitig ist eine vorsichtige Einordnung wichtig: Es handelt sich um eine kleine Studie mit nur 12 Erwachsenen. Die Teilnehmenden hatten langjährigen Typ-1-Diabetes und wurden im Rahmen eines spezialisierten Transplantationsprogramms behandelt. Das ist nicht mit der normalen Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes vergleichbar.

Für Familien mit einem Diabetes-Kind bedeutet das: Tegoprubart ist derzeit keine Therapieoption im Alltag und keine Behandlung, die Typ-1-Diabetes bei Kindern kurzfristig heilen oder ersetzen könnte. Der Ansatz richtet sich aktuell an sehr ausgewählte erwachsene Patientinnen und Patienten, bei denen eine Inselzelltransplantation medizinisch in Betracht kommt.

Trotzdem könnte der Ansatz langfristig wichtig sein. Viele zukünftige Heilungsansätze bei Typ-1-Diabetes beruhen darauf, insulinproduzierende Zellen zu ersetzen – etwa durch Spender-Inselzellen oder künftig durch aus Stammzellen hergestellte Beta-Zellen. Damit solche Zellen dauerhaft funktionieren, müssen sie vor dem Immunsystem geschützt werden. Eine besser verträgliche und gezieltere Immunmodulation wäre dafür ein zentraler Baustein.

Der aktuelle Status lässt sich daher so zusammenfassen: Eledon liefert mit Tegoprubart vielversprechende frühe klinische Daten im Bereich der Inselzelltransplantation. Der Ansatz ist wissenschaftlich relevant und könnte für zukünftige Zelltherapien bei Typ-1-Diabetes bedeutsam werden. Für die heutige Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes hat er jedoch noch keine unmittelbare praktische Bedeutung.

Familien sollten die Entwicklung deshalb mit Interesse verfolgen, aber realistisch einordnen: Es handelt sich um einen wichtigen Forschungsschritt – nicht um eine bereits verfügbare oder kurzfristig breit einsetzbare Therapie.