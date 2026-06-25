KRIYA-839: Könnte eine einzige Spritze Typ-1-Diabetes eines Tages behandeln?

In der Diabetes-Forschung sorgt derzeit ein neuer Ansatz namens KRIYA-839 für Aufmerksamkeit. Ziel dieser Gentherapie ist es, den Körper wieder selbst Insulin produzieren zu lassen – möglicherweise nach nur einer einzigen Behandlung.

Wie funktioniert KRIYA-839?

Bei Typ-1-Diabetes werden die insulinproduzierenden Betazellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört. KRIYA-839 verfolgt deshalb einen anderen Weg: Über eine Injektion werden Gene für Insulin und ein wichtiges Enzym zur Glukoseerkennung in Muskelzellen eingebracht.

Die Muskelzellen sollen dadurch lernen, auf steigende Blutzuckerwerte zu reagieren und selbst Insulin freizusetzen. Vereinfacht gesagt könnten sie die Aufgabe der verlorenen Betazellen teilweise übernehmen.

Wo steht die Entwicklung?

Bislang gibt es vor allem vielversprechende Ergebnisse aus Tierversuchen. Im Jahr 2026 startet nun die erste klinische Studie mit Erwachsenen, um Sicherheit und Wirksamkeit der Therapie zu untersuchen.

Ist das für Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes relevant?

Aktuell noch nicht. KRIYA-839 befindet sich in einer sehr frühen Entwicklungsphase und wird bisher nur bei Erwachsenen getestet. Bis zu einer möglichen Zulassung und Studien bei Kindern werden voraussichtlich noch viele Jahre vergehen.

Fazit

KRIYA-839 gehört zu den spannendsten neuen Forschungsansätzen im Bereich Typ-1-Diabetes. Ob Muskelzellen tatsächlich dauerhaft die Insulinproduktion übernehmen können, müssen die laufenden Studien zeigen. Für den Alltag von Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes ändert sich derzeit noch nichts – dennoch ist dies ein Forschungsprojekt, das man im Auge behalten sollte.

Mehr Infos leider nur in Englisch: https://kriyatherapeutics.com/pipeline/metabolic-disease/