Pünktlich zu Ostern - Die Diabetes-Kids BE/KE-Tabelle mit Osterleckereien
Pünktlich zu den Osterfeiertagen haben wir für Euch die folgende BE/KE Tabelle zusammen gestellt.
Wir wünschen Euch viel Spass beim Suchen.
|
hersteller
|bezeichnung
|
1BE
|
1KE
|Einheit
|Haribo
|Bunte Osterhasen
|15,4
|12,83
|gr
|Haribo
|Osterkorb
|15,8
|13,17
|gr
|Haribo
|Osterland
|15
|12,5
|gr
|Haribo
|Ostermix
|14,3
|11,92
|gr
|Haribo
|Baiser Eier
|12,76
|10,64
|gr
|Haribo
|Osternest
|14,3
|11,92
|gr
|Haribo
|Osterspass
|15
|12,5
|gr
|Ludwig Schokolade
|Ostern Blaetterkrokant-Eier 100 g
|17,91
|14,93
|gr
|Ludwig Schokolade
|Ostern Eierlikoer-Eier 100 g
|25,53
|21,28
|gr
|Ludwig Schokolade
|Ostern Melba-Eier 100 g
|17,39
|14,49
|gr
|Ludwig Schokolade
|Ostern Milchcreme-Eier 100 g
|22,64
|18,87
|gr
|Ludwig Schokolade
|Ostern Nugat-Eier 100 g
|26,67
|22,23
|gr
|Ludwig Schokolade
|Ostern Knickebein-Eier 100 g
|19,05
|15,88
|gr
|Ludwig Schokolade
|Trumpf 4x15g Taefelchen Ostern
|19,35
|16,13
|gr
|Ludwig Schokolade
|Edelmarzipan Pralinés Ostern
|25
|20,83
|gr
|Ludwig Schokolade
|Fritt Anbietschale Ostern
|15,58
|12,98
|gr
|Suchard
|Milka froehliche Ostern
|23,53
|19,61
|gr
|Suchard
|Milka kleiner Ostergruss
|25,26
|21,05
|gr
|Suchard
|Milka Osterfreude
|20,87
|17,39
|gr
|Suchard
|Milka Osterkueken
|21,05
|17,54
|gr
|Suchard
|Milka Ostermischung
|21,62
|18,02
|gr
|Suchard
|Milka Schmunzelhase
|20,33
|16,94
|gr
|Ferrero
|Kinder Osterhase
|22,26
|18,44
|gr
|Alpenmilch
|Feine Eier
|20,51
|17,09
|gr
|Lindt
|Goldhase
|21,81
|18,18
|gr
|Kinder
|Kinder Schokoloade Osterhase
|22,38
|18,65
|gr
|Niederegger
|Niederegger Marzipan Herzen
|30,84
|25,7
|gr
Oben genannte Werte verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!!
Fehlt noch etwas? Schreibt uns unter webmaster@diabetes-kids.de, dann ergänzen wir die Liste sehr gerne.
Quelle: www.Diabetes-Kids.de April 2023
Ernährung, Broteinheiten, Essen
- Erstellt am .