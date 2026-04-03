Pünktlich zu Ostern - Die Diabetes-Kids BE/KE-Tabelle mit Osterleckereien

Pünktlich zu den Osterfeiertagen haben wir für Euch die folgende BE/KE Tabelle zusammen gestellt.

Wir wünschen Euch viel Spass beim Suchen.

hersteller bezeichnung 1BE

(12grKH=1BE) 1KE

(10grKH=1KE) Einheit Haribo Bunte Osterhasen 15,4 12,83 gr Haribo Osterkorb 15,8 13,17 gr Haribo Osterland 15 12,5 gr Haribo Ostermix 14,3 11,92 gr Haribo Baiser Eier 12,76 10,64 gr Haribo Osternest 14,3 11,92 gr Haribo Osterspass 15 12,5 gr Ludwig Schokolade Ostern Blaetterkrokant-Eier 100 g 17,91 14,93 gr Ludwig Schokolade Ostern Eierlikoer-Eier 100 g 25,53 21,28 gr Ludwig Schokolade Ostern Melba-Eier 100 g 17,39 14,49 gr Ludwig Schokolade Ostern Milchcreme-Eier 100 g 22,64 18,87 gr Ludwig Schokolade Ostern Nugat-Eier 100 g 26,67 22,23 gr Ludwig Schokolade Ostern Knickebein-Eier 100 g 19,05 15,88 gr Ludwig Schokolade Trumpf 4x15g Taefelchen Ostern 19,35 16,13 gr Ludwig Schokolade Edelmarzipan Pralinés Ostern 25 20,83 gr Ludwig Schokolade Fritt Anbietschale Ostern 15,58 12,98 gr Suchard Milka froehliche Ostern 23,53 19,61 gr Suchard Milka kleiner Ostergruss 25,26 21,05 gr Suchard Milka Osterfreude 20,87 17,39 gr Suchard Milka Osterkueken 21,05 17,54 gr Suchard Milka Ostermischung 21,62 18,02 gr Suchard Milka Schmunzelhase 20,33 16,94 gr Ferrero Kinder Osterhase 22,26 18,44 gr Alpenmilch Feine Eier 20,51 17,09 gr Lindt Goldhase 21,81 18,18 gr Kinder Kinder Schokoloade Osterhase 22,38 18,65 gr Niederegger Niederegger Marzipan Herzen 30,84 25,7 gr

Oben genannte Werte verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!!

Fehlt noch etwas? Schreibt uns unter webmaster@diabetes-kids.de, dann ergänzen wir die Liste sehr gerne.

Quelle: www.Diabetes-Kids.de April 2023