Neue Diabetes-Tech Übersicht: Pumpen, Sensoren und kommende Technologien auf einen Blick

Die Diabetes-Technik entwickelt sich rasant weiter. Neue Insulinpumpen, CGM-Systeme und AID-Lösungen kommen auf den Markt, bestehende Systeme werden erweitert und immer mehr Geräte lassen sich miteinander kombinieren.

Dabei den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach.

Deshalb haben wir auf Diabetes-Kids eine neue interaktive Diabetes-Tech Übersicht erstellt. Sie zeigt kompakt und verständlich, welche Systeme aktuell verfügbar sind, welche bereits angekündigt wurden und welche Kombinationen heute oder in Zukunft möglich sind.

Was findet ihr in der Übersicht?

Unter anderem:

aktuell verfügbare Insulinpumpen und AID-Systeme

aktuelle CGM-Systeme

bereits angekündigte Pumpen und Sensoren

eine Kompatibilitätsübersicht von CGM-Systemen mit Pumpen und Smart Pens

neue Entwicklungen wie bihormonelle Systeme, Glukose-Keton-Sensoren oder neue Pumpenkonzepte

Zu vielen Systemen findet ihr außerdem Informationen zu Funktionen, Laufzeit, Größe, Bedienung und Besonderheiten.

Die Übersicht soll dabei helfen, sich einen ersten Eindruck vom aktuellen Stand der Diabetes-Technologie zu verschaffen und neue Entwicklungen besser einordnen zu können.

Natürlich ersetzt sie keine individuelle Beratung. Welche Pumpe, welcher Sensor oder welches AID-System am besten passt, sollte immer gemeinsam mit dem behandelnden Diabetes-Team entschieden werden.

👉 Hier geht es zur neuen Diabetes-Tech Übersicht:

https://www.diabetes-kids.de/diabetes-tech-ueberblick

Wir werden die Seite regelmäßig aktualisieren, denn gerade im Bereich Diabetes-Technologie tut sich derzeit unglaublich viel.