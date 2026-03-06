Jugend forscht junior: Kindgerechte Hüllen für Blutzuckermessgeräte ausgezeichnet

Mit viel Kreativität und einem klaren Blick für den Alltag von Kindern mit Diabetes haben zwei Schülerinnen aus Duisburg ein Projekt entwickelt, das nicht nur die Jury überzeugt hat, sondern auch für viele betroffene Familien spannend ist.

Im Rahmen von Jugend forscht junior gingen die beiden der Frage nach, ob ein kindgerecht gestaltetes Blutzuckermessgerät die Therapieakzeptanz bei jungen Menschen mit Diabetes verbessern kann. Dafür entwickelten sie kreative und farbenfrohe Hüllen, die Messgeräte freundlicher, persönlicher und weniger technisch wirken lassen.

Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie stark: Wenn ein medizinisches Hilfsmittel Kindern besser gefällt und weniger abschreckend wirkt, kann das den Umgang damit im Alltag deutlich erleichtern. Gerade bei jüngeren Kindern spielen Gestaltung, Identifikation und ein positives Gefühl im Umgang mit der Erkrankung eine wichtige Rolle.

Die Jury war von dem Projekt begeistert. Die Schülerinnen wurden mit dem 1. Preis bei Jugend forscht junior ausgezeichnet und erhielten zusätzlich den Sonderpreis Gesundheit der Novitas BKK. Damit haben sie sich auch für den Landeswettbewerb in Essen qualifiziert.

Wir von Diabetes-Kids finden: Das ist ein tolles Beispiel dafür, wie Kreativität, Einfühlungsvermögen und praktische Forschung zusammenwirken können. Solche Ideen zeigen, dass auch kleine Veränderungen einen großen Unterschied im Diabetes-Alltag von Kindern machen können.

Herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Erfolg - und viel Glück für den Landeswettbewerb!