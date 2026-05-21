Großer Erfolg für Loulia und Nina: 1. Preis beim Landeswettbewerb „Jugend forscht junior NRW“

Was für ein großartiger Erfolg: Loulia und Nina haben mit ihrem Projekt beim Landeswettbewerb „Jugend forscht junior NRW“ im Bereich Arbeitswelt den 1. Preis gewonnen.

Wir von Diabetes-Kids freuen uns darüber ganz besonders, denn wir haben über dieses bemerkenswerte Projekt bereits mehrfach berichtet und den Weg der beiden mit großer Begeisterung verfolgt. Umso schöner ist es zu sehen, dass ihre Idee nun auch auf Landesebene so hoch anerkannt wurde.

Im Mittelpunkt ihres Projekts steht eine Frage, die für viele Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes sofort nachvollziehbar ist:

Kann ein kindgerechteres Blutzuckermessgerät beziehungsweise eine kindgerechte Gestaltung des Messgeräts die Akzeptanz der Therapie im Alltag verbessern?

Genau hier setzten Loulia und Nina mit ihrem Projekt an. Sie beschäftigten sich mit dem Gedanken, dass medizinische Hilfsmittel für Kinder zwar funktional sein müssen, aber oft sehr technisch, nüchtern oder sogar abschreckend wirken. Gerade bei jüngeren Kindern kann das dazu führen, dass Messungen als noch belastender empfunden werden, als sie ohnehin schon sind.

Die beiden entwickelten deshalb ein Konzept rund um kindgerechte Hüllen für Blutzuckermessgeräte. Ziel war es, aus einem rein medizinischen Gegenstand etwas zu machen, das freundlicher, persönlicher und für Kinder ansprechender wirkt. Die Hüllen sollten zeigen, dass es im Diabetes-Alltag nicht nur um Technik und Funktion geht, sondern auch um Gefühle, Motivation und Identifikation.

Der Gedanke dahinter ist stark und alltagsnah: Wenn ein Kind sein Messgerät nicht nur als notwendiges medizinisches Hilfsmittel, sondern als etwas Eigenes, Positives und weniger Einschüchterndes wahrnimmt, kann das den Umgang damit erleichtern. Eine kindgerechte Gestaltung kann Hemmungen abbauen, Gespräche fördern und dabei helfen, die tägliche Therapie selbstverständlicher in den Alltag zu integrieren. Genau dieser praxisnahe Blick auf eine konkrete Herausforderung im Leben junger Menschen mit Diabetes macht das Projekt so besonders.

Dass dieses Thema nun im Bereich Arbeitswelt ausgezeichnet wurde, zeigt auch, wie relevant solche Ideen über den unmittelbaren Familienalltag hinaus sind. Denn gute Produkte und durchdachte Gestaltung spielen überall dort eine Rolle, wo Menschen mit Hilfsmitteln leben und arbeiten. Nutzerorientierung, Alltagstauglichkeit und praktische Verbesserungen sind wichtige Faktoren — und genau das haben Loulia und Nina mit ihrem Projekt eindrucksvoll aufgegriffen.

Bereits in den vorherigen Wettbewerbsrunden konnte das Projekt überzeugen. Nun folgte mit dem 1. Preis beim Landeswettbewerb „Jugend forscht junior NRW“ die verdiente Bestätigung auf höchster Landesebene. Das ist eine fantastische Auszeichnung für zwei junge Forscherinnen, die mit viel Kreativität, Einfühlungsvermögen und praktischem Denken ein Thema aufgegriffen haben, das viele Kinder mit Diabetes direkt betrifft.

Wir von Diabetes-Kids finden: Dieses Projekt ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wichtig es ist, auch die emotionalen und praktischen Seiten des Diabetes-Alltags ernst zu nehmen. Kinder brauchen nicht nur gute medizinische Versorgung und moderne Technik, sondern auch Lösungen, die zu ihrem Leben passen und ihnen den Umgang mit der Erkrankung erleichtern.

Liebe Loulia, liebe Nina: Herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Erfolg!

Wir freuen uns sehr mit euch und finden es toll, dass ihr mit eurer Idee zeigt, wie viel man mit Kreativität, Engagement und einem offenen Blick für die Bedürfnisse von Kindern bewegen kann.