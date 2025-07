Erstes Blutzuckermessgerät, das direkt an das iPhone® oder den iPod touch® angeschlossen werden kann erhält CE-Kennzeichnung

sanofi-aventis hat am 15. November 2010 die CE-Kennzeichnung für die Einführung seines innovativen Blutzuckermessgerät iBGStar™ auf dem europäischen Markt erhalten.

iBGStar™ ist das erste Blutzuckermessgerät, das direkt an das iPhone® oder den iPod touch® angeschlossen werden kann. Damit bietet es Menschen mit Diabetes eine innovative Lösung, um auch unterwegs immer den Überblick über ihre Blutzucker-Messwerte zu behalten. BGStar®, das zweite innovative Blutzuckermessgerät von sanofi-aventis, hatte seine CE-Kennzeichnung bereits früher in diesem Jahr erhalten. Sanofi-aventis plant die ersten Markteinführungen von BGStar® und iBGStar™ in Europa für Anfang 2011.

Maßgeblich für die Entwicklung von BGStar® und iBGStar™ waren die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen mit Diabetes, die Blutzuckermessung möglichst leicht in ihren Alltag integrieren zu können. Beide Produkte zielen darauf ab, durch komfortable und genaue Messung die Selbstkontrolle der Menschen mit Diabetes zu verbessern, die Compliance zu erhöhen und die Partnerschaft zwischen Patienten und ihren Ärzten zu stärken.

„BGStar® und iBGStar™ sind ein wichtiger Schritt für sanofi-aventis hin zu unserem Ziel, Menschen mit Diabetes integrierte Angebote zur Verfügung zu stellen, die ihren Bedürfnissen am besten gerecht werden“, sagte Pierre Chancel, Senior Vice-President der Global Diabetes Division von sanofi-aventis. „Wir freuen uns sehr, diese neuen Produkte bald in Europa anbieten zu können, und werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, innovative Angebote für das Diabetes-Management zu entwickeln.“

Mit BGStar® und iBGStar™ bietet sanofi-aventis eine neue Produktlinie mit innovativen Kundenservices für eine individuelle Betreuung der Menschen mit Diabetes – mit dem Ziel, die Therapieergebnisse für Patienten weiter zu verbessern.



Über die sanofi-aventis Diabetes-Division

Sanofi-aventis hat sich zum Ziel gesetzt, innovative, integrierte und auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmte Angebote für die umfassende Versorgung von Menschen mit Diabetes zu liefern. Derzeit bietet das Unternehmen Insuline für Typ-1- und Typ-2 Diabetiker – diese sind auch als Injektionspens erhältlich. Zudem wird für Typ-2-Diabetiker eine einmal täglich, oral einzunehmende Behandlung mit Sulfonylharnstoff angeboten. Ganzheitliche medizinische Versorgung im Diabetes Management heißt für sanofi-aventis darüber hinaus die Vorstellung von innovativen Angeboten für die Blutzuckermessung. Geprüft in der Forschungspipeline wird die erste potenziell regenerative Behandlung für Diabetes und ein GLP-1-Agonist für die einmal tägliche Injektion als Monotherapie oder als Kombinationstherapie mit Basalinsulinen und/oder oralen Antidiabetika.

Über sanofi-aventis

Sanofi-aventis ist ein führendes, globales Pharmaunternehmen, das therapeutische Lösungen erforscht, entwickelt und vertreibt, um das Leben der Menschen zu verbessern. Sanofi-aventis ist an den Börsen in Paris (EURONEXT: SAN) und New York (NYSE: SNY) gelistet.