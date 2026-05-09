TeilhabeistkeinLuxus – warum diese Petition auch für Familien mit Kindern mit Typ-1-Diabetes wichtig ist

Viele Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes kennen das Gefühl: Man muss ständig erklären, kämpfen, organisieren und absichern, damit das eigene Kind einfach ganz normal am Alltag teilnehmen kann.

Genau deshalb möchten wir heute auf eine Petition aufmerksam machen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt etwas mit Diabetes zu tun hat – in Wahrheit aber sehr wohl auch unsere Familien betrifft.

Die Petition von Lisa Behme trägt den Titel:

„Teilhabe ist kein Luxus“

Sie richtet sich gegen mögliche Kürzungen bei Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen sowie gegen eine Politik, die notwendige Hilfen zunehmend als „Kostenproblem“ betrachtet.

Warum betrifft das auch Kinder mit Typ-1-Diabetes?

Viele Außenstehende denken bei Diabetes oft nur an:

etwas Insulin,

ein bisschen Blutzucker messen,

und „das kriegt man doch heute technisch gut hin“.

Die Realität vieler Familien sieht jedoch anders aus.

Kinder mit Typ-1-Diabetes benötigen häufig Unterstützung, damit sie sicher und gleichberechtigt am Alltag teilnehmen können:

in Kindergarten und Schule,

bei Klassenfahrten,

im Sportverein,

bei Ausflügen,

auf Freizeiten,

oder einfach im normalen Betreuungsalltag.

Viele Eltern kennen Diskussionen wie:

„Das können wir personell nicht leisten.“

„Dafür sind wir nicht zuständig.“

„Dann muss eben ein Elternteil mitkommen.“

„Das Risiko ist uns zu hoch.“

Manche Familien kämpfen monatelang um:

Schulbegleitungen,

Integrationshilfen,

geeignete Betreuung,

Nachteilsausgleiche,

oder überhaupt um Akzeptanz.

Teilhabe bedeutet mehr als Betreuung

Es geht nicht nur darum, dass ein Kind „irgendwie versorgt“ wird.

Es geht darum, dass Kinder mit Diabetes:

selbstverständlich dazugehören,

dieselben Chancen haben,

unabhängig werden können,

soziale Erfahrungen machen,

Freundschaften erleben,

und ohne Ausgrenzung aufwachsen dürfen.

Genau das bedeutet Teilhabe.

Warum diese Petition wichtig ist

Die Petition macht deutlich:

Unterstützung für betroffene Familien ist kein Luxus und keine freiwillige Gefälligkeit.

Sie ist eine gesellschaftliche Aufgabe.

Wenn bei Eingliederungshilfe, Inklusion oder Unterstützungsangeboten gespart wird, trifft das am Ende immer die Familien:

die ohnehin schon täglich viel leisten,

die oft emotional und organisatorisch belastet sind,

und die ständig für Normalität kämpfen müssen.

Gerade Familien mit chronisch kranken Kindern dürfen nicht das Gefühl bekommen:

„Ihr seid zu teuer.“

Was wir als Diabetes-Community wissen

Wir erleben seit vielen Jahren:

Je besser Teilhabe funktioniert,

desto selbstständiger, sicherer und psychisch stabiler entwickeln sich Kinder mit Diabetes.

Und wir erleben leider auch:

Wo Unterstützung fehlt, entstehen Ausgrenzung, Überforderung und enorme Belastungen für die gesamte Familie.

Deshalb ist es wichtig, dass auch Familien mit Kindern mit Typ-1-Diabetes bei diesem Thema sichtbar sind.

Unser Appell

Bitte informiert euch über die Petition „Teilhabe ist kein Luxus“ und unterstützt sie, wenn ihr das Anliegen teilt.

Denn heute geht es vielleicht um Eingliederungshilfe allgemein.

Morgen betrifft es möglicherweise genau die Unterstützung, auf die unsere Kinder angewiesen sind.

Teilhabe darf niemals vom Geldbeutel, von Sparmaßnahmen oder vom Engagement einzelner Einrichtungen abhängen.

Unsere Kinder haben das Recht,mitten im Leben dabei zu sein.

PS: Es gibt auch weitere Petitionen zu diesem Thema:

https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2026/_02/_27/Petition_195716.nc.html