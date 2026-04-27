Diabetes-Kids Krankenversicherungs-Check - Neuste Ergebnisse
Vielen Dank für Eure Mithilfe beim großen Diabetes-Kids Krankenversicherungs-Check.
Hier nun die aktuellen Ergebnisse:
Wichtig: Momentan liegen uns nur begrenzte Daten vor.
Zum Stand 27.4.2026 haben bisher fast 1600 Menschen an der Umfrage teilgenommen.
Da wir Auswertungen erst ab einer gewissen Menge an Bewertungen pro Versicherung durchführen können, sind wir weiter auf Eure Mithilfe angewiesen.
In die Auswertung nehmen wir rollierend nur die Umfrageergebnisse der letzten 2 Jahre, um die Daten aktuell zu halten. Ihr könnt Eure Versicherung also auch in regelmässigen Abständen erneut beurteilen.
Also, macht bitte mit unter https://www.diabetes-kids.de/kv-check
Wir werden diese Auswertung auf der Basis der eingehenden Bewertungen regelmässig aktualisieren.
Positives vorab: 77,8% aller Teilnehmer bewerten Ihre eigene Versicherung mit Gut oder Sehr Gut.
Verteilung der Benotung:
|Benotung
|Anteil
|1
|49,51%
|2
|28,23%
|3
|9,09%
|5
|7,18%
|4
|4,78%
|6
|1,2%
Mit Gut oder Sehr gut bewertete KVs in alphabetischer Reihenfolge:
|Krankenkasse
|GKV: AOK Niedersachsen
|GKV: AOK Nordwest
|GKV: AOK Plus
|GKV: Bahn-BKK
|GKV: Barmer Ersatzkasse
|GKV: BKK Mobil
|GKV: Heimat Krankenkasse
|GKV: IKK classic
|GKV: IKK Südwest
|GKV: KKH Kaufmännische Krankenkasse
|GKV: Novitas BKK
|GKV: Securvita BKK
|GKV: Siemens-BKK
|GKV: Techniker Krankenkasse
|GKV: vivida BKK
|PKV: Barmenia Krankenversicherung a.G.
|PKV: Debeka Krankenversicherungsverein a.G.
Das heißt natürlich nicht, daß andere Versicherer weniger gut sind. Es fehlen uns aber zur Beurteilung noch weitere Umfrageteilnehmer
Auch positiv ist, daß in 91% aller Fälle, Versicherung die Leistungen tragen, die der Diabetologe vorschlägt. Einige davon (17%) zwar erst nach Diskussion und 3% sogar erst nach einem Rechtsstreit. In ca. 9% aller Fällen akzeptiert die Versicherung Leistungen, die der Diabetologe vorschlägt, nur teilweise.
Hier die Versicherungen, welche in über 90% der Fälle die Leistungen tragen, die der Diabetologe vorschlägt.
|Krankenkasse
|Pumpe
|CGM
|Kur
|Pumpe+CGM
|Pumpe+CGM+Kur
|GKV: AOK Baden-Württemberg
|77,00%
|77,00%
|23,00%
|62,00%
|15,00%
|GKV: AOK Niedersachsen
|85,00%
|85,00%
|38,00%
|77,00%
|38,00%
|GKV: AOK Plus
|81,00%
|81,00%
|25,00%
|75,00%
|25,00%
|GKV: Barmer Ersatzkasse
|35,00%
|43,00%
|12,00%
|33,00%
|9,00%
|GKV: BIG direkt gesund
|38,00%
|38,00%
|38,00%
|38,00%
|12,00%
|GKV: BKK Mobil
|36,00%
|43,00%
|21,00%
|29,00%
|7,00%
|GKV: KKH Kaufmännische Krankenkasse
|100,00%
|75,00%
|25,00%
|75,00%
|25,00%
|GKV: Securvita BKK
|100,00%
|80,00%
|20,00%
|80,00%
|20,00%
|GKV: Viactiv BKK
|44,00%
|44,00%
|12,00%
|44,00%
|6,00%
|GKV: vivida BKK
|50,00%
|33,00%
|33,00%
|33,00%
|17,00%
|PKV: Barmenia Krankenversicherung a.G.
|75,00%
|100,00%
|75,00%
|75,00%
|50,00%
|PKV: Debeka Krankenversicherungsverein a.G.
|79,00%
|79,00%
|21,00%
|71,00%
|14,00%
Wenn z.B. die AOK Niedersachsen 10 Mal bewertet wurde und in 8 Fällen die Kosten für die Pumpe+CGM trägt, dann ergibt das 80%
Über alle Ergebnisse werden von allen Versicherern im Schnitt folgende Leistungen getragen:
|Insulinpumpe
|in 79,9% aller Fälle
|CGM/FGM Systeme
|in 98,8% aller Fälle
|Kur/Schulung
|in 27,2% aller Fälle
|Insulinpumpe plus CGM
|in 79,4% aller Fälle
|Insulinpumpe plus CGM plus Kur
|in 23,7% aller Fälle
Wenn ihr weitere Fragen habt, welche Aspekte wir über die Umfrage beleuchten können, dann schreibt uns unter webmaster@diabetes-kids.de
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