Diabetes-Kids Krankenversicherungs-Check - Neuste Ergebnisse

Vielen Dank für Eure Mithilfe beim großen Diabetes-Kids Krankenversicherungs-Check.

Hier nun die aktuellen Ergebnisse:

Wichtig: Momentan liegen uns nur begrenzte Daten vor.

Zum Stand 27.4.2026 haben bisher fast 1600 Menschen an der Umfrage teilgenommen.

Da wir Auswertungen erst ab einer gewissen Menge an Bewertungen pro Versicherung durchführen können, sind wir weiter auf Eure Mithilfe angewiesen.

In die Auswertung nehmen wir rollierend nur die Umfrageergebnisse der letzten 2 Jahre, um die Daten aktuell zu halten. Ihr könnt Eure Versicherung also auch in regelmässigen Abständen erneut beurteilen.

Also, macht bitte mit unter https://www.diabetes-kids.de/kv-check

Wir werden diese Auswertung auf der Basis der eingehenden Bewertungen regelmässig aktualisieren.

Positives vorab: 77,8% aller Teilnehmer bewerten Ihre eigene Versicherung mit Gut oder Sehr Gut.

Verteilung der Benotung:

Benotung Anteil 1 49,51% 2 28,23% 3 9,09% 5 7,18% 4 4,78% 6 1,2%

Mit Gut oder Sehr gut bewertete KVs in alphabetischer Reihenfolge:

Krankenkasse GKV: AOK Niedersachsen GKV: AOK Nordwest GKV: AOK Plus GKV: Bahn-BKK GKV: Barmer Ersatzkasse GKV: BKK Mobil GKV: Heimat Krankenkasse GKV: IKK classic GKV: IKK Südwest GKV: KKH Kaufmännische Krankenkasse GKV: Novitas BKK GKV: Securvita BKK GKV: Siemens-BKK GKV: Techniker Krankenkasse GKV: vivida BKK PKV: Barmenia Krankenversicherung a.G. PKV: Debeka Krankenversicherungsverein a.G.

Das heißt natürlich nicht, daß andere Versicherer weniger gut sind. Es fehlen uns aber zur Beurteilung noch weitere Umfrageteilnehmer

Auch positiv ist, daß in 91% aller Fälle, Versicherung die Leistungen tragen, die der Diabetologe vorschlägt. Einige davon (17%) zwar erst nach Diskussion und 3% sogar erst nach einem Rechtsstreit. In ca. 9% aller Fällen akzeptiert die Versicherung Leistungen, die der Diabetologe vorschlägt, nur teilweise.

Hier die Versicherungen, welche in über 90% der Fälle die Leistungen tragen, die der Diabetologe vorschlägt.

Krankenkasse Pumpe CGM Kur Pumpe+CGM Pumpe+CGM+Kur GKV: AOK Baden-Württemberg 77,00% 77,00% 23,00% 62,00% 15,00% GKV: AOK Niedersachsen 85,00% 85,00% 38,00% 77,00% 38,00% GKV: AOK Plus 81,00% 81,00% 25,00% 75,00% 25,00% GKV: Barmer Ersatzkasse 35,00% 43,00% 12,00% 33,00% 9,00% GKV: BIG direkt gesund 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 12,00% GKV: BKK Mobil 36,00% 43,00% 21,00% 29,00% 7,00% GKV: KKH Kaufmännische Krankenkasse 100,00% 75,00% 25,00% 75,00% 25,00% GKV: Securvita BKK 100,00% 80,00% 20,00% 80,00% 20,00% GKV: Viactiv BKK 44,00% 44,00% 12,00% 44,00% 6,00% GKV: vivida BKK 50,00% 33,00% 33,00% 33,00% 17,00% PKV: Barmenia Krankenversicherung a.G. 75,00% 100,00% 75,00% 75,00% 50,00% PKV: Debeka Krankenversicherungsverein a.G. 79,00% 79,00% 21,00% 71,00% 14,00%

Wenn z.B. die AOK Niedersachsen 10 Mal bewertet wurde und in 8 Fällen die Kosten für die Pumpe+CGM trägt, dann ergibt das 80%

Über alle Ergebnisse werden von allen Versicherern im Schnitt folgende Leistungen getragen:

Insulinpumpe in 79,9% aller Fälle CGM/FGM Systeme in 98,8% aller Fälle Kur/Schulung in 27,2% aller Fälle Insulinpumpe plus CGM in 79,4% aller Fälle Insulinpumpe plus CGM plus Kur in 23,7% aller Fälle

Wenn ihr weitere Fragen habt, welche Aspekte wir über die Umfrage beleuchten können, dann schreibt uns unter webmaster@diabetes-kids.de