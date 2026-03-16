Typ-1-Diabetes bei Kindern: Welche Unterstützung Familien kennen sollten

Frau Prof. Anika Klafki schrieb einen sehr interessanten Artikel zu den Themen "Diabetes Typ I im Kindesalter - Versorgungs- und Leistungsansprüche im Sozialrecht, Recht der PKV und dem Beihilfenrecht" in der Neuen Zeitschrift für Sozialrecht (NZS 2026, 169-177).

Der Artikel erklärt, welche Ansprüche Kinder mit Typ-1-Diabetes und ihre Familien in Deutschland haben können: gegenüber der gesetzlichen Krankenkasse, der privaten Krankenversicherung, der Beihilfe, der Pflegeversicherung und beim Thema Schwerbehinderung. Die Hauptaussage ist: Medizinisch ist heute vieles möglich, aber im Alltag scheitert Unterstützung oft an Anträgen, Zuständigkeiten und komplizierten Regeln.

Einfach gesagt: Was Familien brauchen

Kinder mit Typ-1-Diabetes brauchen nicht nur Insulin, Sensoren oder eine Pumpe. Vor allem kleine Kinder brauchen oft auch Hilfe im Alltag, zum Beispiel in der Kita, in der Schule, nachts oder bei Sport und Ausflügen. Technik hilft sehr, ersetzt aber nicht immer einen Menschen, der mitdenkt und im Notfall eingreifen kann. Sensoren messen nicht in Echtzeit, Geräte können ausfallen, und Blutzuckerwerte können sich bei Kindern schnell ändern.

Ansprüche auf Hilfsmittel und modernste Behandlungsmethoden

Bei gesetzlich versicherten Kindern sind die Chancen grundsätzlich gut, dass notwendige Behandlungen, Hilfsmittel und moderne Technik übernommen werden. Dazu können auch Insulinpumpen, CGM-Sensoren und moderne Systeme gehören, die Insulin teilweise automatisch anpassen. Schwieriger wird es manchmal bei Zusatz-Software oder bestimmten Apps, obwohl diese medizinisch sinnvoll sein können. Bei ganz neuen Behandlungsmethoden dauert es oft, bis sie offiziell anerkannt sind. Das kann für Familien frustrierend sein, weil medizinischer Fortschritt schneller ist als die Bürokratie.Bei privat versicherten Kindern ist es oft schwieriger. Dort hängt vieles stärker vom Vertrag, vom Tarif und von den genauen Bedingungen ab. Deshalb gibt es häufiger Streit darüber, was bezahlt werden muss und was nicht. Manchmal können neue Methoden dort zwar auch schneller erstattet werden als in der gesetzlichen Kasse, oft ist die Lage aber unklarer und unsicherer. Bei der Beihilfe gibt es zusätzlich eigene Regeln, die je nach Bund oder Land unterschiedlich sein können.

Kita- und Schulbegleitung

Ein ganz wichtiger Punkt im Artikel: Viele Kinder brauchen in Kita oder Schule weiterhin Unterstützung durch eine Begleitperson oder Diabetesassistenz. Das ist nicht nur „Aufpassen“, sondern kann medizinisch notwendig sein. Gerade kleine Kinder können Unterzuckerungen, Essenssituationen, Sport, Krankheit oder Technikprobleme noch nicht allein sicher beherrschen. Der Artikel macht deutlich, dass die gesetzliche Krankenversicherung verpflichtet ist, die Diabetesassistenz zu finanzieren.Bei der privaten Krankenversicherung kommt es wieder auf den Vertrag an. Solange die private Krankenkasse jedoch nicht zahlt, besteht ein Anspruch gegen die kommunale Eingliederungshilfe (Sozialamt). Das Sozialamt darf Betroffene nicht einfach auf die private Krankenversicherung verweisen, sondern muss so lange für die Teilhabemöglichkeit des Kindes in Kita oder Schule sorgen, bis geklärt ist, ob die private Krankenversicherung zur Zahlung verpflichtet ist.

Pflegegrad

Der Artikel erklärt auch, dass Kinder mit Typ-1-Diabetes in der Regel Anspruch auf Anerkennung von Pflegegrad 1 oder 2 haben. Entscheidend ist, wieviel zusätzliche Hilfe das Kind im Vergleich zu einem gesunden Kind im gleichen Alter wirklich braucht. Gerade bei kleineren Kindern besteht oftmals ein Anspruch auf Anerkennung des Pflegegrades 2. Die Richtlinien der Gutachter vom Medizinischen Dienst sind insoweit zu streng sind widersprechen der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts. Klagen gegen solche Gutachten haben große Aussicht auf Erfolg!

Schwerbehinderung

Beim Thema Schwerbehinderung sagt der Artikel sinngemäß: Typ-1-Diabetes allein führt nicht automatisch immer zu einer Schwerbehinderung. Wichtig ist, wie stark das Kind im Alltag wirklich belastet und eingeschränkt ist. Für die Anerkennung des Schwerbehindertenstatus reicht der reguläre Therapieaufwand nicht aus; es müssen deutliche Auswirkungen auf das tägliche Leben dazukommen. Dennoch sollte man die Feststellung des Grades der Behinderung beantragen, denn auch eine Behinderung unterhalb dem Grad der Schwerbehinderung führt bei Kindern, die noch hilflos mit Blick auf ihre Erkrankung sind dazu, dass Ansprüche, wie etwa ein erhöhter steuerlicher Pauschbetrag von 7400 € geltend gemacht werden kann.

Die wichtigste Botschaft des Artikels in einem Satz

Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes haben oft mehr Rechte auf Unterstützung, Hilfsmittel und Entlastung, als ihnen im Alltag zunächst gesagt wird — aber sie müssen diese Ansprüche häufig aktiv einfordern.

Noch einfacher zusammengefasst

Kinder haben im System der gesetzlichen Krankenversicherung Anspruch auf Insulinpumpensysteme.

Es besteht ein Anspruch auf die Finanzierung von Kita- und Schulbegleitung gegen die gesetzliche Krankenversicherung. Dazu muss kein Pflegedienst beauftragt werden. Auch geschulte Laien können die Assistenz übernehmen.

Bei privater Versicherung ist vieles komplizierter als bei gesetzlicher. Solange die private Krankenversicherung nicht für die Kita-/Schulbegleitung zahlt, ist das kommunale Sozialamt in der Pflicht.

Bei kleineren Kindern liegen oftmals die Voraussetzungen für Pflegegrad 2 vor, sodass ein Anspruch auf monatliches Pflegegeld besteht.

Auch ein Antrag auf Anerkennung des Grades der Behinderung ist aus steuerrechtlichen Gründen sinnvoll.

Das größte Problem ist oft nicht die Medizin, sondern die Bürokratie.

Vielen Dank an Frau Prof. Anika Klafki für diesen tollen Artikel!

Unter diesem Link könnt ihr das betreffenden Heft auch käuflich erwerben.