Mach mit: Deine Diabetes-Stimme zählt!

#SagEsLaut #SagEsSolidarisch

Viele von uns erleben im Alltag mit Diabetes (ob selbst betroffen oder als Familie/Angehörige) fehlendes Verständnis, Vorurteile – und leider auch politische Rahmenbedingungen, die oft nicht wirklich passen. Genau deshalb läuft aktuell eine kurze, anonyme Umfrage der AG Politik bei „Deine Diabetes-Stimme“. Sie hilft uns dabei, Perspektiven aus der Community zu sammeln und daraus konkrete Forderungen und Schritte abzuleiten.

✅ Dauer: nur wenige Minuten

✅ Umfang: 16 Fragen

✅ Anonym: keine Speicherung persönlicher Daten (außer falls explizit abgefragt)

Bitte nimm dir kurz Zeit – und teile den Link gern auch mit anderen Familien, Freunden und Unterstützern.

Jede Teilnahme stärkt unsere gemeinsame Stimme.