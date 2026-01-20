Zum Hauptinhalt springen

Mach mit: Deine Diabetes-Stimme zählt!

DiabetesStimme#SagEsLaut #SagEsSolidarisch

Viele von uns erleben im Alltag mit Diabetes (ob selbst betroffen oder als Familie/Angehörige) fehlendes Verständnis, Vorurteile – und leider auch politische Rahmenbedingungen, die oft nicht wirklich passen. Genau deshalb läuft aktuell eine kurze, anonyme Umfrage der AG Politik bei „Deine Diabetes-Stimme“. Sie hilft uns dabei, Perspektiven aus der Community zu sammeln und daraus konkrete Forderungen und Schritte abzuleiten.

Dauer: nur wenige Minuten
Umfang: 16 Fragen
Anonym: keine Speicherung persönlicher Daten (außer falls explizit abgefragt)

Bitte nimm dir kurz Zeit – und teile den Link gern auch mit anderen Familien, Freunden und Unterstützern.
Jede Teilnahme stärkt unsere gemeinsame Stimme.

👉 Jetzt teilnehmen

