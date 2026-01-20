Mach mit: Deine Diabetes-Stimme zählt!
Viele von uns erleben im Alltag mit Diabetes (ob selbst betroffen oder als Familie/Angehörige) fehlendes Verständnis, Vorurteile – und leider auch politische Rahmenbedingungen, die oft nicht wirklich passen. Genau deshalb läuft aktuell eine kurze, anonyme Umfrage der AG Politik bei „Deine Diabetes-Stimme“. Sie hilft uns dabei, Perspektiven aus der Community zu sammeln und daraus konkrete Forderungen und Schritte abzuleiten.
✅ Dauer: nur wenige Minuten
✅ Umfang: 16 Fragen
✅ Anonym: keine Speicherung persönlicher Daten (außer falls explizit abgefragt)
Bitte nimm dir kurz Zeit – und teile den Link gern auch mit anderen Familien, Freunden und Unterstützern.
Jede Teilnahme stärkt unsere gemeinsame Stimme.
👉 Jetzt teilnehmen
