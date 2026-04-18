DiaElements: Neue Unterstützung für Familien nach der Typ-1-Diagnose

Die Diagnose Typ-1-Diabetes stellt Familien oft von einem Tag auf den anderen vor eine völlig neue Realität. Genau aus dieser Erfahrung heraus ist DiaElements entstanden: ein junges Projekt von Eltern einer Tochter mit Typ-1-Diabetes, das andere Familien im Alltag unterstützen möchte. Dahinter steckt nicht der Anspruch, medizinische Beratung zu ersetzen, sondern praktische, alltagstaugliche Hilfen bereitzustellen – von Eltern für Eltern.

Im Mittelpunkt steht derzeit der kostenlose Guide „Der erste Monat mit T1D“. Er richtet sich vor allem an Eltern und Angehörige in den ersten Wochen nach der Diagnose und soll Orientierung in einer Zeit geben, in der vieles gleichzeitig auf die Familie einprasselt: Klinik, neue Begriffe, Werte, Schule, Alltag und unzählige Fragen. Laut DiaElements ist der Guide kein medizinisches Lehrbuch, sondern eine ehrliche und praktische Sammlung von Erfahrungen, Routinen und Tipps, die in den ersten vier Wochen mit Typ-1-Diabetes helfen können. Der Guide kann direkt online gelesen werden und wird zusätzlich per E-Mail verschickt.

Darüber hinaus baut DiaElements Schritt für Schritt weitere Angebote auf. Geplant beziehungsweise in Entwicklung sind unter anderem Cases für Diabetes-Equipment, Taschen für Notfall-Kohlenhydrate, KE-Spicker für unterwegs sowie easyKE® – eine Idee, mit der Kohlenhydrate für Kinder sichtbarer und leichter einschätzbar werden sollen, ohne ständiges Rechnen, Wiegen oder Tabellenlesen. Damit richtet sich das Projekt klar an Familien, die sich im Alltag mehr Struktur, Übersicht und praktische Lösungen wünschen.

Spannend ist auch der zweite Baustein von DiaElements: der „Kompass“, eine Sammlung wichtiger Anlaufstellen für T1D-Familien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gerade kurz nach der Diagnose verbringen viele Eltern viel Zeit damit, passende Informationen, Hilfsangebote, Selbsthilfegruppen oder Ansprechpartner zu finden. Hier möchte DiaElements helfen, indem relevante Stellen gebündelt und leicht zugänglich an einem Ort zusammengetragen werden.

Hinter DiaElements steht Dominik Durner, der auf der Website offen beschreibt, wie überfordernd sich die Diagnose seiner Tochter im Februar 2023 zunächst angefühlt hat. Aus genau diesem Gefühl heraus entstand der Wunsch, etwas aufzubauen, das anderen Familien den Einstieg erleichtert. Ergänzend teilt er auf Instagram unter @diadialoge Einblicke in den Familienalltag mit Typ-1-Diabetes. Auf der Website verweist DiaElements außerdem auf einen Film, der gemeinsam mit Sanofi entstanden ist und die Familiengeschichte sowie das Thema Früherkennung aufgreift.

Unser Eindruck: DiaElements ist ein interessantes neues Angebot für Familien, die sich nach der Diagnose nicht nur medizinische Informationen, sondern auch ganz konkrete Unterstützung für den Alltag wünschen. Besonders der kostenlose Survival Guide könnte für frisch diagnostizierte Familien eine hilfreiche erste Orientierung sein. Wer neugierig geworden ist, kann sich das Angebot direkt auf der Website von DiaElements anschauen.

Mehr Infos unter https://diaelements.carrd.co/