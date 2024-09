DiaExpert und Mediq Direkt Diabetes werden eins

Liederbach, September 2024 – DiaExpert und Mediq Direkt Diabetes gehen gemeinsame Wege. Beide Firmen wurden am 11.09.2024 zur neuen Mediq Diabetes GmbH verschmolzen. Hauptsitz des Marktführers im Fach- und Versandhandel für Diabetesbedarf wird Liederbach in der Nähe von Frankfurt am Main sein

Die Verschmelzung der beiden Unternehmen mit dem Schwerpunkt Insulinpumpen-Therapie zielt darauf ab, Fachkompetenzen zu bündeln, Qualität und Services auszubauen sowie die Präsenz bundesweit zu erhöhen. Unter dem neuen Firmennamen „Mediq Diabetes GmbH“ mit dem Markennamen „Mediq“ vereinen sich dieselben Werte: Kundennähe (Caring Heart), Kundenzufriedenheit (Customer Drive) und Teamgeist (Champion Spirit).

Die Zusammenarbeit bietet allen Kunden und Kundinnen mehrere Vorteile:

Erweitertes Angebot: Durch die Bündelung ihrer Kompetenzen können beide Unternehmen ein breiteres Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbieten. Kunden haben Zugang zu einer größeren Auswahl an Diabetesbedarf.

Durch die Bündelung ihrer Kompetenzen können beide Unternehmen ein breiteres Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbieten. Kunden haben Zugang zu einer größeren Auswahl an Diabetesbedarf. Verbesserte Kundennähe : Die Zusammenarbeit ermöglicht eine stärkere Präsenz in ganz Deutschland. Kunden profitieren von der Erreichbarkeit vor Ort, persönlicher Beratung und schnellerem Service.

: Die Zusammenarbeit ermöglicht eine stärkere Präsenz in ganz Deutschland. Kunden profitieren von der Erreichbarkeit vor Ort, persönlicher Beratung und schnellerem Service. Hochwertige Servicematerialien: Fundiertes Wissen finden diabetologische Schwer punkt praxen und Kunden in den umfangreichen Informationsmaterialien wie Produktübersichten, dem umfassenden gemeinsamen Katalog und dem Kundenmagazin feelfree – Ihr Diabetes Update.

Wie geht es nun weiter?

Bis auf Weiteres können alle Kunden über ihre gewohnten Online-Shops und Telefon-Hotlines bestellen. Die bekannten Ansprechpartner und -partnerinnen in den jeweiligen Fachgeschäften vor Ort stehen natürlich weiterhin zur Verfügung. Über weitere Neuigkeiten wird Mediq die Kunden unter

www.diabetes.mediq.de auf dem Laufenden halten.

Über Mediq Diabetes GmbH

Die Mediq Diabetes GmbH ist hervorgegangen aus den beiden Diabetes-Fach- und -Versandhändlern DiaExpert GmbH und Mediq Direkt Diabetes GmbH.

An den drei Standorten in Liederbach, Dresden und Neumünster sowie in 83 Diabetes-Fachgeschäften deutschlandweit arbeiten insgesamt rund 380 Mitarbeitende – darunter zahlreiche Insulinpumpen-Träger – für die perfekte Rundumversorgung von Menschen mit Diabetes.

Die Mediq Diabetes GmbH ist ein Schwesterunternehmen der Mediq Deutschland GmbH, die ihren Schwer-punkt im Bereich Homecare hat. Beide Unternehmen sind 100-prozentige Töchter des internationalen Healthcare-Konzerns Mediq mit Sitz in De Meern (Niederlande).