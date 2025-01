Diabetes-Kids Krankenversicherungs-Check - Neuste Ergebnisse

Vielen Dank für Eure Mithilfe beim großen Diabetes-Kids Krankenversicherungs-Check.

Hier nun die aktuellen Ergebnisse:

Wichtig: Momentan liegen uns nur begrenzte Daten vor.

Zum Stand 07.1.2025 haben bisher über 1400 Menschen an der Umfrage teilgenommen.

Da wir Auswertungen erst ab einer gewissen Menge an Bewertungen pro Versicherung durchführen können, sind wir weiter auf Eure Mithilfe angewiesen.

In die Auswertung nehmen wir rollierend nur die Umfrageergebnisse der letzten 2 Jahre, um die Daten aktuell zu halten. Ihr könnt Eure Versicherung also auch in regelmässigen Abständen erneut beurteilen.

Also, macht bitte mit unter https://www.diabetes-kids.de/kv-check

Wir werden diese Auswertung auf der Basis der eingehenden Bewertungen regelmässig aktualisieren.

Positives vorab: 76,4% aller Teilnehmer bewerten Ihre eigene Versicherung mit Gut oder Sehr Gut.

Verteilung der Benotung:

Benotung Anteil 1 50,45% 2 25,98% 3 9,37% 5 6,95% 4 5,74% 6 1,51%

Mit Gut oder Sehr gut bewertete KVs in alphabetischer Reihenfolge:

GKV: Barmer Ersatzkasse

Krankenkasse GKV: AOK Baden-Württemberg GKV: AOK Niedersachsen GKV: AOK Nordwest GKV: AOK Plus GKV: Bahn-BKK GKV: Barmer Ersatzkasse GKV: BKK Mobil GKV: DAK-Gesundheit GKV: IKK gesund plus GKV: Novitas BKK GKV: Securvita BKK GKV: Viactiv BKK PKV: Barmenia Krankenversicherung a.G. PKV: Debeka Krankenversicherungsverein a.G.

Das heißt natürlich nicht, daß andere Versicherer weniger gut sind. Es fehlen uns aber zur Beurteilung noch weitere Umfrageteilnehmer

Auch positiv ist, daß in 91% aller Fälle, Versicherung die Leistungen tragen, die der Diabetologe vorschlägt. Einige davon (21%) zwar erst nach Diskussion und 2% sogar erst nach einem Rechtsstreit. In ca. 9% aller Fällen akzeptiert die Versicherung Leistungen, die der Diabetologe vorschlägt, nur teilweise.

Hier die Versicherungen, welche in über 90% der Fälle die Leistungen tragen, die der Diabetologe vorschlägt.

Krankenkasse Pumpe CGM Kur Pumpe+CGM Pumpe+CGM+Kur GKV: AOK Baden-Württemberg 67,00% 78,00% 33,00% 56,00% 22,00% GKV: AOK Niedersachsen 67,00% 78,00% 56,00% 67,00% 44,00% GKV: AOK Nordwest 86,00% 100,00% 29,00% 86,00% 29,00% GKV: AOK Plus 75,00% 58,00% 25,00% 58,00% 25,00% GKV: Barmer Ersatzkasse 33,00% 40,00% 13,00% 29,00% 9,00% GKV: BKK Mobil 43,00% 50,00% 21,00% 43,00% 14,00% GKV: DAK-Gesundheit 62,00% 75,00% 31,00% 56,00% 19,00% GKV: Pronova BKK 25,00% 100,00% 75,00% 25,00% 25,00% GKV: Securvita BKK 100,00% 83,00% 33,00% 83,00% 33,00% GKV: Techniker Krankenkasse 19,00% 23,00% 8,00% 18,00% 6,00% GKV: Viactiv BKK 50,00% 50,00% 17,00% 50,00% 8,00% PKV: Debeka Krankenversicherungsverein a.G. 85,00% 85,00% 31,00% 85,00% 23,00%

Wenn z.B. die AOK Niedersachsen 10 Mal bewertet wurde und in 8 Fällen die Kosten für die Pumpe+CGM trägt, dann ergibt das 80%

Über alle Ergebnisse werden von allen Versicherern im Schnitt folgende Leistungen getragen:

Insulinpumpe in 74,9% aller Fälle CGM/FGM Systeme in 97,6% aller Fälle Kur/Schulung in 29,6% aller Fälle Insulinpumpe plus CGM in 74,3% aller Fälle Insulinpumpe plus CGM plus Kur in 24,4% aller Fälle

Wenn ihr weitere Fragen habt, welche Aspekte wir über die Umfrage beleuchten können, dann schreibt uns unter webmaster@diabetes-kids.de