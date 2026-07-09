GaDiaKi sucht junge Erwachsene mit Typ-1-Diabetes als Mentoren

Du bist mindestens 18 Jahre alt, lebst selbst mit Typ-1-Diabetes und möchtest deine Erfahrungen an Kinder und Jugendliche weitergeben? Dann könnte das GaDiaKi-Projekt genau das Richtige für dich sein.

Für die GaDiaKi-Studie werden engagierte junge Erwachsene mit Typ-1-Diabetes gesucht, die Kinder und Jugendliche während einer mehrtägigen Diabetes-Gruppenschulung als Mentorin oder Mentor begleiten.

Worum geht es bei GaDiaKi?

Im Rahmen der GaDiaKi-Studie werden unterschiedliche Schulungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes miteinander verglichen.

Untersucht wird, wie Kinder und Jugendliche besonders gut dabei unterstützt werden können, zunehmend selbstständiger mit ihrem Diabetes umzugehen. Verglichen werden mehrtägige, ganzheitliche GaDiaKi-Gruppenschulungen in Freizeiteinrichtungen mit den üblichen Schulungsangeboten kinder- und jugenddiabetologischer Einrichtungen.

Die Schulungen sollen den Teilnehmenden nicht nur Wissen vermitteln, sondern ihnen auch Mut machen und zeigen: Ihr seid mit Typ-1-Diabetes nicht allein.

Deine Aufgaben als Mentor oder Mentorin

Als Mentor begleitest du Kinder oder Jugendliche während einer fünf- bis siebentägigen GaDiaKi-Gruppenschulung in einer Freizeiteinrichtung.

Du bringst deine persönlichen Erfahrungen mit Typ-1-Diabetes ein, unterstützt die Kinder und Jugendlichen im Alltag und hilfst dem Schulungsteam bei der Umsetzung des Programms.

Dabei arbeitest du in einem multiprofessionellen Team aus Diabetesberaterinnen und Diabetesberatern, ärztlichen und psychologischen Fachkräften, Nachtwachen sowie weiteren Mentorinnen und Mentoren.

Für deinen Einsatz erhältst du eine Ehrenamtspauschale.

Das solltest du mitbringen

Du kannst dich als Mentor oder Mentorin bewerben, wenn du:

mindestens 18 Jahre alt bist,

selbst Typ-1-Diabetes hast,

bereit bist, vorab an einer dreitägigen Qualifizierung für Mentoren teilzunehmen,

über ausreichende Deutschkenntnisse verfügst,

und deine Erfahrungen gerne an Kinder und Jugendliche weitergeben möchtest.

Erste Erfahrungen in pädagogischen, sozialen oder gesundheitsbezogenen Arbeitsfeldern sind hilfreich, aber keine zwingende Voraussetzung.

Warum dein Einsatz wichtig ist

Junge Erwachsene, die selbst mit Typ-1-Diabetes leben, können Kindern und Jugendlichen etwas vermitteln, das Fachwissen allein nicht ersetzen kann: persönliche Erfahrung, Verständnis und das Gefühl, nicht allein zu sein.

Mit deinem Engagement kannst du dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche mehr Sicherheit gewinnen, ihren Diabetes zunehmend eigenständig bewältigen und mit mehr Zuversicht in die Zukunft schauen.

Sollte sich das Konzept in der Studie bewähren, könnten die Ergebnisse außerdem dazu beitragen, dass solche mehrtägigen Schulungsangebote künftig häufiger ermöglicht und finanziert werden. Das wäre eine wertvolle Unterstützung und Entlastung für viele Familien.

Interesse geweckt?

Weitere Informationen zu den Aufgaben, Voraussetzungen und Kontaktmöglichkeiten findest du im beigefügten GaDiaKi-Flyer.

Interessierte können sich außerdem direkt an das GaDiaKi-Projekt wenden:

E-Mail: gadiaki@uni-wh.de

Internet: http://www.gadiaki.de

Auch das eigene diabetologische Zentrum kann bei Interesse angesprochen werden.

Teilt diesen Aufruf gerne mit jungen Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes, für die diese Aufgabe interessant sein könnte.