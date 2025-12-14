Ablösung von Dexcom G6 durch Dexcom G7 - Infoveranstaltung auf Diabetes-Kids.de am 18.12.2025

Falls ihr bzw. eure Kinder G6 Nutzer seid, habt es diese Woche bereits per Post erfahren: Dexcom wird bis Ende 2026 an der schrittweisen Ablösung von Dexcom G6 durch Dexcom G7 arbeiten. Damit ihr bestens informiert seid und alle Fragen direkt klären könnt, bietet Dexcom gemeinsam mit Diabetes-Kids ein Webinar zu diesem Thema für euch an. Im Webinar erfahrt ihr alles Wichtige zur Umstellung und könnt eure Fragen live stellen.

Thema: „G6 wird von G7 abgelöst – Was bedeutet das für euch?“

Datum: 18. Dezember

Uhrzeit: 18.00 - 19.30 Uhr

Ort: Online per Zoom

Teilnehmer

Dr. Michael Struck, Marketing Director DACH

Ramona Grudda, Marketing Manager DACH

Moderiert von Diabetes-Kids.de