Ablösung von Dexcom G6 durch Dexcom G7 - Infoveranstaltung auf Diabetes-Kids.de am 18.12.2025
Falls ihr bzw. eure Kinder G6 Nutzer seid, habt es diese Woche bereits per Post erfahren: Dexcom wird bis Ende 2026 an der schrittweisen Ablösung von Dexcom G6 durch Dexcom G7 arbeiten. Damit ihr bestens informiert seid und alle Fragen direkt klären könnt, bietet Dexcom gemeinsam mit Diabetes-Kids ein Webinar zu diesem Thema für euch an. Im Webinar erfahrt ihr alles Wichtige zur Umstellung und könnt eure Fragen live stellen.
Thema: „G6 wird von G7 abgelöst – Was bedeutet das für euch?“
Datum: 18. Dezember
Uhrzeit: 18.00 - 19.30 Uhr
Ort: Online per Zoom
Teilnehmer
Dr. Michael Struck, Marketing Director DACH
Ramona Grudda, Marketing Manager DACH
Moderiert von Diabetes-Kids.de
Jetzt anmelden und dabei sein!
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