Diabetes-Kids Broschüre zum Ausdrucken und Auslegen

Unsere Diabetes Broschüre ist nun auch als einseitige Version zum Ausdrucken und Auslegen verfügbar.

Es wäre der Hammer, wenn Ihr sie beim nächsten Besuch bei Eurem Kinderdiabetlogen auslegt.

Hier gehts zum Download der PDF Datei

Wir haben diese Broschüre auch in gedruckter Form und schicken Sie auch bei Bedarf auch gerne per Post.

Dazu reicht eine kurze Mail an webmaster@diabetes-kids.de

