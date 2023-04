chilldeinevorurteile - Missverständnisse, Vorurteile, Bullshit und Stigmata zum Thema Diabetes Typ 1

Eine humorvolle und doch lehrreiche Social-Media-Kampagne, initiiert von Maren Sturny & Bastian Niemeier, mit Bastian, Nina, Nonie und Maren als Akteure in diversen Rollen, unterstützt von #KidsKon und weiteren bekannten Gesichtern aus der Diabetes Typ 1 Szene in einigen Gastrollen.

Jeder kann mitmachen! Seht euch die Videos auf Tiktok, Instagram und YouTube (Shorts) an, interagiert mit ihnen per Remix / Stitch / Duett etc. und bereichert die Kampagne auf diese Weise mit euren eigenen Erfahrungen und Erlebnissen! Sprecht darüber! Lasst es raus! Klärt auf, mit uns zusammen! Und nutzt den #ChillDeineVorurteile , damit die Diabetescommunity eure Beiträge feiern kann.

Mehr Infos und die Videos dieser supercoolen Kampagne unter https://chilldeinevorurteile.com/