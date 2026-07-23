Schwerpunkt: Diabetes seelisch verarbeiten - wie können Eltern helfen? - Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie

Offene Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie mit Isabel Laß für Familien mit einem an Diabetes erkrankten Kind oder Jugendlichen.

Die Diagnose Typ-1-Diabetes verändert für ein Kind plötzlich vieles. Pumpe und Sensor werden zu ständigen Begleitern, im Kindergarten oder in der Schule fühlt man sich vielleicht „anders“ – und irgendwann kommt die Frage: „Warum habe gerade ich Diabetes?“

Für Eltern ist es oft schwer zu wissen, wie sie in solchen Situationen richtig reagieren sollen.

Was sage ich, wenn mein Kind meint: „Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, keinen Diabetes zu haben“? Wie helfe ich bei Wut auf die Pumpe, Ängsten vor der Zukunft oder der Sorge, wegen des Diabetes kein normales Leben führen zu können? Und was kann ich tun, wenn mein Kind die Erkrankung ablehnt oder gar nicht darüber sprechen möchte?

In unserem psychologischen Webinar geht es darum, wie Eltern ihre Kinder bei der seelischen Verarbeitung des Diabetes unterstützen können – vom Kindergartenalter über Schule bis hin zur Pubertät.

Dabei sprechen wir unter anderem über Akzeptanz, Zukunftsängste, das Gefühl des „Andersseins“, Wut und Trauer – und natürlich auch darüber, wie Eltern mit ihren eigenen Sorgen umgehen können.

Bringt gerne eure persönlichen Fragen mit. Denn auch die Seele braucht manchmal Unterstützung, um mit Diabetes leben zu lernen.

Die Diplom-Psychologin Isabel Laß ist Diabetes Fachpsychologin DDG sowie Paar- und Familientherapeutin (Deutsche Gesellschaft für Systemische und Familientherapie - DGSF). Auch ist sie seit der Kindheit selbst an Diabetes Typ 1 erkrankt und weiß deshalb sehr gut, wie es Euch damit geht.

In unseren offenen Online Sprechstunden steht Isabel regelmässig für Eure Fragen zum Thema Diabetes und Psychologie zur Verfügung.

Schwerpunktthema dieser Veranstaltung:

Diabetes seelisch verarbeiten - wie können Eltern helfen? am 18.8.2026



Die offenen Online Sprechstunden Diabetes & Psychologie sind ein Gemeinschaftsprojekt von Diabetes-Kids und diabetesDE

Wenn ihr diese Online Sprechstunden mit Eurer Spende unterstützen möchtet, dann könnt ihr dies hier tun.

Zur Anmeldung UNTER DIESEM LINK

Wichtiger Hinweis:

Seit einiger Zeit erleben wir, dass das Interesse an unseren Online-Sprechstunden zu Diabetes & Psychologie sehr groß ist. Darüber freuen wir uns sehr. Gleichzeitig kommt es jedoch regelmässig vor, dass die reservierten Plätze sehr kurzfristig abgesagt oder auch ohne Abmeldung einfach nicht wahrgenommen werden, obwohl andere Familien auf der Warteliste sehr gern teilgenommen hätten. Um die beschränkt verfügbaren Plätze fair und verlässlich vergeben zu können, erheben wir ab sofort für neue Anmeldungen eine kleine Reservierungsgebühr von 5 EURO. Wir bitten hierfür herzlich um Verständnis. Es geht uns nicht darum, Gewinne zu erzielen, sondern die Verbindlichkeit der Anmeldungen zu erhöhen und einen Teil der entstehenden Kosten zu decken. Bei einer rechtzeitigen Absage, also mehr als 72 Stunden vor dem Termin, erstatten wir die Reservierungsgebühr selbstverständlich zurück – abzüglich der angefallenen PayPal-Gebühren von rund 0,4 EUR. Wir hoffen auf weiterhin reges Interesse, damit wir dieses hilfreiche Angebot für Euch aufrecht erhalten können.

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