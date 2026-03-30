WETID wird zu WETID-MyDia: Diabetes-App startet nach Rettung durch Fachgesellschaften mit neuem Namen durch

Fünf führende Diabetes-Organisationen setzten sich 2025 öffentlich für den Erhalt der App ein – ein Novum in der deutschen Diabetes-Versorgung

Mutterstadt, 24. März 2026 – Die App WETID, eine der meistgenutzten Anwendungen zur Kohlenhydrat-Berechnung im deutschsprachigen Raum, heißt ab sofort WETID-MyDia. Der Relaunch folgt auf eine beispiellose Rettungsaktion: Nachdem Gründer Heiko Scharfenort im Juli 2025 die Einstellung der App angekündigt hatte, sprachen sich fünf führende Diabetes-Fachgesellschaften öffentlich für deren Erhalt aus. Die breite Unterstützung aus der Community ermöglichte den Neustart.

Hintergrund: Warum Fachgesellschaften für eine App eintraten

WETID-MyDia ist mit über 350.000 Lebensmitteln die größte Datenbank für Brot- und Kohlenhydrateinheiten im deutschsprachigen Raum. Als einzige App berechnet sie auch Fett-Protein-Einheiten (FPE) – ein Faktor, der den Blutzucker zeitverzögert beeinflusst und für eine präzise Insulindosierung entscheidend ist. In einer aktuellen Nutzerbefragung gaben 95,7 Prozent an, die App weiterzuempfehlen; 96,9 Prozent zeigten sich insgesamt zufrieden.

Die Unterstützung durch fünf führende Diabetes-Fachgesellschaften ist in Deutschland beispiellos und unterstreicht die Bedeutung der App für Menschen mit Diabetes, ihre Familien und das medizinische Fachpersonal.

Die Reichweite: Über 40.000 Abonnenten

WETID-MyDia zählt heute über 40.000 Abonnenten und erreicht monatlich 8.000 bis 12.000 aktive Nutzerinnen und Nutzer. Die App wurde mehr als 280.000 Mal heruntergeladen und wird im App Store mit 4,7 von 5 Sternen bewertet. In der begleitenden Online-Community tauschen sich mehrere hundert Mitglieder regelmäßig zu Ernährungsfragen aus.

Von der persönlichen Not zum unverzichtbaren Werkzeug

Die App entstand 2014 aus einer persönlichen Notlage: Als bei Heiko Scharfenorts Sohn im Alter von zweieinhalb Jahren Typ-1-Diabetes diagnostiziert wurde, fand der ITProjektmanager keine geeignete Lösung zur Kohlenhydrat-Berechnung. Er entwickelte zunächst eine App für die Kita-Betreuung seines Sohnes – heute nutzen sie tausende Familien täglich.

„Diese App ist kein Produkt eines Konzerns. Sie ist entstanden, weil ich selbst verzweifelt nach einer Lösung gesucht habe", sagt Scharfenort, der sich mittlerweile auch als Ernährungsberater mit Schwerpunkt Diabetes zertifiziert hat.

Mehr als eine App

WETID versteht sich als Brücke zwischen Ernährung und Diabetes-Therapie. Neben der App bietet das Unternehmen eine aktive Online-Community mit Live-Coachings sowie das WETID-Buch – ein Nachschlagewerk mit Nährwertangaben inklusive FPE. Auf DiabetesKongressen und Fachveranstaltungen gibt Scharfenort sein Wissen in Vorträgen weiter.

Der neue Name „MyDia" steht für die Vision: Mein Diabetes, meine App, mein Weg. Langfristig wird die Anwendung unter dem Namen MyDia weitergeführt.

Über WETID

WETID ist ein Unternehmen mit Sitz in Mutterstadt (Rheinland-Pfalz), spezialisiert auf digitale Lösungen für Menschen mit Diabetes. Die App WETID-MyDia wird von führenden Diabetes-Fachgesellschaften unterstützt. Gründer Heiko Scharfenort ist selbst Vater eines Kindes mit Typ-1-Diabetes und zertifizierter Ernährungsberater.

Pressekontakt:

WETID

Heiko Scharfenort

Telefon: 0172/8716911

E-Mail: info@wetid.de

Web: www.wetid.de | www.wetid-mydia.de