Zuckerrechner – Eine neue Hilfe für Menschen mit Diabetes

Die neue, kostenlose Web-App Zuckerrechner.de hilft Menschen mit Diabetes – und besonders Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes – bei der einfachen und schnellen Kohlenhydrate Berechnung von Mahlzeiten, bequem ohne Registrierung und werbefrei. Ziel ist es, den Alltag zu erleichtern und verlässliche Nährwertinformationen jederzeit griffbereit zu machen.

Wichtige Funktionen im Überblick:

Anzeige in BE, KE und gKH - direkt auf die gewünschte Einheit und für die Portion umgerechnet

Offline nutzbar - kann auch ohne Internet genutzt werden.

Rezepte und Mahlzeiten - mehrere Zutaten lassen sich zu einem Gericht zusammenfassen und speichern

Barcode-Scanner - viele verpackte Lebensmittel direkt erkennen

Eigene Lebensmittel anlegen - fehlende Produkte können einfach lokal ergänzt werden

Fett-Protein-Einheiten (FPE) Berechnung - für eine präzisere Insulindosierung bei langsam wirkenden Mahlzeiten

Keine Registrierung - alle Suchanfragen, Rezepte und eigene Lebensmittel werden nur auf dem eigenen Gerät gespeichert und verarbeitet.

Installation auf dem Startbildschirm - nutzbar wie eine normale App als moderne Progressive-Web-App (PWA), ohne Installation im App-Store

Alle Nährwertdaten stammen aus offenen Datenbanken, wie der staatlichen Schweizer Nährwertdatenbank und der amerikanischen Nährwertdatenbank für rohe Lebensmittel und gekochte Gerichte sowie der Crowd Sourcing Datenbank Open Food Facts für verpackte und gekaufte Lebensmittel. Zuckerrechner.de ist kostenlos, werbefrei und ohne Registrierung direkt über den Browser nutzbar - auch am Smartphone.

Jetzt ausprobieren: https://zuckerrechner.de

Quellverweis: Pressemeldung des Autors vom 17.8.2025