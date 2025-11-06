CarbSense – Unterstützung bei der Kohlenhydrat-Berechnung im Alltag
CarbSense ist eine App, die dabei hilft, Kohlenhydrate und Insulinmengen im Alltag mit Typ-1-Diabetes leichter zu erfassen. Sie richtet sich an Menschen mit Diabetes sowie an Eltern und Betreuungspersonen.
Funktionen
- Berechnung von Kohlenhydraten, Broteinheiten (BE) bzw. Kohlehydrateinheiten (KE) und Insulindosen
- Lebensmittel-Datenbank mit Suchfunktion und Barcode-Scanner
- Möglichkeit, eigene Lebensmittel oder vollständige Mahlzeiten abzuspeichern
- Unterstützung bei der Berechnung von Fett-Protein-Einheiten (FPE)
- Offline-Nutzung für bereits gespeicherte Lebensmittel
Nutzen für Familien
CarbSense kann helfen, Mahlzeiten schneller einzuschätzen – z. B. in Schule, Kita oder unterwegs. Jugendliche können damit nach und nach mehr Selbstständigkeit beim Schätzen und Berechnen entwickeln. Durch gespeicherte Lieblingsmahlzeiten lassen sich häufig wiederkehrende Situationen leichter handhaben.
Hier die Links zur App:
- Apple App Store: https://apps.apple.com/de/app/carbsense/id6749086693
- Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prim73.carbsense
