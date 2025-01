Werde ein "Diabetes-Kids Eltern Pate"!

Hast du ein Kind, das spätestens im Alter von 13 Jahren an Typ 1 Diabetes erkrankt ist? Hast du mindestens drei Jahre Erfahrung im Umgang mit dieser Erkrankung und hast den Diabetes (deines Kindes) akzeptiert und kommst überwiegend gut damit klar? Oder bist du ein Mensch, der im Erwachsenenalter Diabetes Typ 1 bekommen hat und seine Krankheit akzeptiert? Dann suchen wir genau dich!

Wir möchten Familien mit frisch diagnostizierten Kindern unterstützen und ihnen helfen, den Alltag mit Diabetes zu meistern. Als "Diabetes-Kids Eltern Pate" bist du bereit, unentgeltlich andere Familien zu beraten und ihnen als eine Art Alltagshilfe zur Seite zu stehen.

Was wir suchen:

Eltern, deren Kind spätestens im Alter von 13 Jahren an Typ 1 Diabetes erkrankt ist oder Menschen, die im Erwachsenenalter an Typ1 Diabetes erkrankt sind.

Mindestens drei Jahre Erfahrung im Umgang mit Typ 1 Diabetes.

Eine positive Einstellung und die Fähigkeit, den Diabetes (des Kindes) akzeptiert zu haben.

Die Bereitschaft, andere Familien unentgeltlich zu unterstützen und zu begleiten.

Gute Deutschkenntnisse; Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil, um auch ausländische Familien zu unterstützen.

Was du mitbringst:

Empathie und Verständnis für die Herausforderungen, die eine Diabetes-Diagnose mit sich bringt.

Praktische Tipps und Ratschläge aus eigener Erfahrung.

Zeit und Engagement, um anderen Familien zu helfen.

Unterschied zu den bestehenden Diabetes-Kids Paten: Während die "Diabetes-Kids Paten" selbst in ihrer Kindheit an Typ 1 Diabetes erkrankte Erwachsene sind, die Familien mit frisch diagnostizierten Kindern unterstützen, sind die "Diabetes-Kids Eltern Paten" erfahrene Eltern, deren Kinder an Typ 1 Diabetes erkrankt ist oder Menschen, die im Erwachsenenalter erkrankt sind. Diese Menschen bringen wertvolle Erfahrungen und Einblicke aus der Perspektive der Eltern mit und können somit gezielt andere Eltern unterstützen.

Wenn du dich angesprochen fühlst und Teil dieser wertvollen Initiative werden möchtest, dann trage dich unter diesem Link in unserem Verzeichnis ein.

Gemeinsam können wir einen Unterschied machen und Familien in schwierigen Zeiten unterstützen.