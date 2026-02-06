Blutzuckermessen als Thema bei Jugend forscht junior - Mitmacher gesucht!

Zwei Schülerinnen wollen jungen Diabetikern das Blutzuckermessen erleichtern und suchen Familien, die mitmachen

Kennt ihr das? Euer Kind muss Blutzuckermessen und will nicht. Es weint, es ist traurig, es wird wütend, es versteckt die Fingerchen. All das kennt eine heute 12jährige Schülerin nur zu gut, denn seit fast 10 Jahren hat sie Diabetes.

Gemeinsam mit ihrer Freundin setzt sie sich nun dafür ein, Kindern das Blutzuckermessen zu erleichtern. Zusammen haben die beiden Schülerinnen der 6. Klasse im Rahmen des Wettbewerbs Jugend forscht junior Hüllen für Blutzuckermessgeräte entwickelt, die Spielfiguren sind. Nun erforschen sie, ob diese Hüllen den Kindern wirklich helfen und suchen Familien, die bei einer Anwenderbeobachtung mitmachen würden.

„Wir können den Familien, die mitmachen, die Hüllen per Post zu senden. Außerdem erhalten die Familien Fragebögen, die sie 14 Tage lang nach jedem Blutzuckermessen ausfüllen und anschließend an uns zurück geben sollen.“, erzählt eine der Schülerinnen, die ihr Projekt schon auf dem Essener Kinderdiabetes Tag vorgestellt haben.

Erste Ergebnisse legen bereits nahe, dass die Hülle für Kinder eine willkommene Ablenkung bieten kann.

Die von den Mädchen entworfene und handgefertigte Hülle, dürfen die Kinder als Dankeschön behalten.

Wenn Euer Kind zwischen 2 und 8 Jahre alt ist und ihr mitmachen möchtet, dann meldet Euch bitte bis zum 10.02.2026 unter messgeraetehuellen@gmx.de