ATTD 2026: Die wichtigsten Neuheiten für Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes

Wer die ATTD 2026 auf eine einfache Botschaft herunterbrechen will, könnte sagen: Die Technik wird besser, früher eingesetzt und persönlicher – aber sie nimmt Familien den Denkaufwand noch nicht komplett ab. Besonders auffällig war, dass viele Beiträge nicht mehr nur zeigen wollten, dass Closed-Loop-Systeme helfen, sondern wie sie im echten Alltag von Kindern, Jugendlichen und Familien noch gezielter unterstützt werden können.

1) Closed Loop möglichst früh nach der Diagnose: Das wird immer mehr zum neuen Ziel

Eine der wichtigsten Botschaften aus den pädiatrischen Abstracts lautet: Früher Start mit AID/Closed Loop scheint Kindern klar zu helfen. In einer nordischen Multicenter-Studie mit 209 Kindern im Alter von 0 bis 7 Jahren war die Zeit im Zielbereich nach 12 und 24 Monaten bei den Kindern mit AID besser als bei traditioneller Behandlung. Gleichzeitig stieg der Anteil der AID-Nutzer im Verlauf stark an. Eine weitere dänische Frühstart-Analyse zeigte bei den ersten 43 neu diagnostizierten Kindern und Jugendlichen einen schnellen und anhaltenden HbA1c-Rückgang schon in den ersten 6 Monaten. Das ist für Familien wichtig, weil es die Richtung bestätigt: nicht erst lange warten, sondern moderne Systeme früh mitdenken.

2) Der Nutzen im Alltag ist nicht nur “schönere Zahlen” – sondern oft auch mehr Ruhe für Eltern

Mehrere Abstracts zeigen, dass AID-Systeme bei Kindern und Jugendlichen nicht nur Laborwerte verbessern, sondern auch den Familienalltag erleichtern. In einer spanischen Untersuchung mit 124 Kindern und Jugendlichen stieg die Zeit im Zielbereich schon nach 3 Monaten von 64,0 % auf 77,7 %, HbA1c sank von 7,1 % auf 6,8 %, und die Verbesserungen blieben bis 12 Monate stabil. Eltern berichteten außerdem über mehr Flexibilität beim Essen, besseres Bewegungsmanagement, besseren Schlaf und insgesamt bessere Lebensqualität. Genau das ist für Familien oft der eigentliche Unterschied zwischen “Therapie funktioniert” und “Leben funktioniert besser”.

Auch bei Jugendlichen, die von einer nicht-automatisierten Pumpe auf AID wechselten, waren die Veränderungen deutlich: Der Anteil mit empfohlener TIR über 70 % stieg von 31,6 % auf 84,2 %, Hyper- und Hypoglykämien gingen deutlich zurück. Das zeigt: Gerade in der schwierigen Pubertät kann AID einen echten Schub bringen.

3) Sport bleibt schwierig – aber die Lösungen werden endlich alltagstauglicher

Ein großes Thema der ATTD 2026 war Bewegung. Und die Botschaft war angenehm ehrlich: Auch mit Closed Loop ist Sport noch nicht vollständig gelöst. Aber die Forschung wird praktischer. Neue Projekte arbeiten an sportartspezifischen AID-Voreinstellungen – also nicht nur “Sportmodus an/aus”, sondern unterschiedliche Presets für Gehen, Joggen, Radfahren oder Krafttraining. Zudem wird versucht, die tatsächlich wirksame “aktive Insulinmenge” bei Bewegung besser abzuschätzen, weil bisherige IOB-Anzeigen oft zu kurz greifen.

Besonders spannend für den Alltag von Jugendlichen war eine prospektive Interventionsstudie mit CamAPS FX: Bei komplexen Mahlzeiten war ein 50/50-Split-Bolus der beste Ansatz und brachte eine TIR von 80 %. Für Sport verhinderte ein Zielwert von 150 mg/dL ohne Ease-Off Unterzuckerungen am besten, führte aber eher zu hohen Werten; das beste Gesamtgleichgewicht ergab ein Zielwert von 120 mg/dL mit Ease-Off. Übersetzt für Laien heißt das: Die Zukunft liegt nicht im einen perfekten Knopf, sondern in besseren, situationstauglichen Voreinstellungen für Essen und Bewegung.

Eine weitere Jugendstudie zeigte außerdem, dass sowohl Intervalltraining als auch moderates Ausdauertraining unter AID insgesamt recht stabil verlaufen können – Unterzuckerungen blieben aber trotzdem ein reales Thema. Das ist wichtig, weil es Familien bestätigt: Gute Technik hilft, aber Vorbereitung bleibt nötig.

4) Früherkennung vor dem eigentlichen Ausbruch rückt viel stärker in den Vordergrund

Ein weiterer großer Trend der ATTD 2026 war die Früherkennung von Typ-1-Diabetes im Stadium 1 oder 2, also noch vor der klassischen Manifestation. Besonders interessant war die Diskussion, ob CGM künftig beim Erkennen früher Stoffwechselveränderungen eine viel größere Rolle spielen könnte. Der Gedanke dahinter: Für viele Familien kommt Typ-1-Diabetes “aus heiterem Himmel”, weil 90 % der Betroffenen keine Familienanamnese haben. Wenn CGM frühe Auffälligkeiten erkennt und Antikörper dann zur Bestätigung folgen, könnte man gefährliche Erstmanifestationen mit DKA (Ketoatzidose) eher verhindern. Gleichzeitig wurde betont, dass Teplizumab den Übergang von Stadium 2 zu Stadium 3 um mehr als 50 % verzögern konnte und deshalb Screening generell an Bedeutung gewinnt. Für Familien heißt das: Die Medizin denkt Typ-1 immer weniger erst ab der Manifestation – und immer mehr schon davor.

5) Für Mädchen und junge Frauen ist endlich sichtbar: Zyklus-Effekte sind real

Ein besonders wichtiges Thema für Familien mit Töchtern war der Zusammenhang von Menstruationszyklus und Glukoseverlauf. Hier gab es starke Real-World-Daten aus 380 Zyklen von 77 Frauen mit AID-Systemen. Das Ergebnis: Viele hatten in der späten Lutealphase höhere Glukosewerte und mehr Insulinbedarf; mit Beginn der Menstruation besserte sich das oft wieder. Entscheidend ist: Diese Schwankungen traten trotz AID auf. Das heißt, heutige Algorithmen berücksichtigen hormonelle Veränderungen noch nicht gut genug. Für betroffene Mädchen und ihre Familien ist das sehr wichtig, weil es eine häufige Erfahrung endlich wissenschaftlich bestätigt: “Es liegt nicht an mir – mein Zyklus beeinflusst den Diabetes tatsächlich.”

6) Die Zukunft heißt: persönlicher, intelligenter, weniger manuell

Bei den Zukunftsthemen stachen zwei Begriffe hervor: Digital Twin und AI-FCL. Dahinter steckt die Idee, dass ein System die individuellen Reaktionen eines Menschen digital nachbildet und daraus bessere Vorschläge oder automatische Anpassungen ableitet. In einem vorgestellten Ansatz stieg die Zeit im Zielbereich von 72 % auf 77 %, ohne dass das eigentliche AID-System verändert wurde. Ein anderer Beitrag beschrieb die Vision von Systemen, die perspektivisch auch mit weniger Nutzer-Eingaben auskommen könnten – also weniger Kohlenhydratrechnen, weniger manuelle Korrekturen, weniger Ankündigungen von Bewegung. Das ist noch keine Technik für morgen früh im Wohnzimmer, aber die Richtung ist klar: weg von starren Algorithmen, hin zu lernenden, individuelleren Systemen.

7) Erfreulich: Die Forschung entdeckt die Familie selbst als Teil der Therapie

Neben Sensoren, Pumpen und Algorithmen gab es auch Beiträge, die den Familienalltag direkt in den Mittelpunkt stellen. Das REAL-Fam-Projekt entwickelt ein technologiegestütztes, familienzentriertes Unterstützungsprogramm mit Telemedizin, Remote Monitoring und KI-gestützten Zusammenfassungen. Themen sind unter anderem gemeinsame Zielsetzung, Routinen, soziale Unterstützung, Emotionen und Zukunftsplanung. Das ist wichtig, weil gute Versorgung bei Kindern eben nicht nur aus Insulin und Sensorwerten besteht, sondern auch aus machbaren Routinen, weniger Reibung und einem besseren Miteinander im Alltag.

Unser Fazit für Familien

Wenn man alles zusammenfasst, sind die wichtigsten Highlights der ATTD 2026 aus Familiensicht diese:

Erstens: Closed Loop sollte bei Kindern immer früher eingesetzt werden.

Zweitens: Der Nutzen zeigt sich nicht nur in HbA1c und TIR, sondern in Schlaf, Flexibilität und weniger Alltagsstress.

Drittens: Der nächste große Schritt ist nicht einfach “noch mehr Automatik”, sondern bessere Personalisierung – bei Sport, Mahlzeiten, Zyklus und bald vielleicht auch schon vor der Manifestation eines Typ-1-Diabetes.

Wenn Ihr zu diesen Themen mehr Details wissen möchtet, dann schreibt uns an webmaster@diabetes-kids.com