Früherkennung von Typ-1-Diabetes: Fr1da-Studie seit Mai 2025 auf Hessen und Rheinland-Pfalz ausgeweitet

Seit dem 1. Mai 2025 gibt es eine gute Nachricht für Familien in Hessen und Rheinland-Pfalz: Kinderärzt:innen in diesen Regionen können nun kostenlos am Screening-Programm der Fr1da-Studie teilnehmen. Ziel ist, Typ-1-Diabetes bei Kindern zwischen 2 und 10 Jahren möglichst früh zu erkennen – bevor schwere Symptome auftreten.

Was ist die Fr1da-Studie?

Die Fr1da-Studie (Institut für Diabetesforschung, Helmholtz München) läuft seit 2015.

In bisherigen Beteiligten Bundesländern (z. B. Bayern, Sachsen, Niedersachsen, Hamburg) haben bereits über 220.000 Kinder das Screening erhalten.

Etwa 0,3 % der getesteten Kinder wiesen dabei Autoantikörper (Marker für frühe Stadien von Typ-1-Diabetes) auf.

Warum ist das wichtig?

Frühe Diagnose hilft, lebensbedrohliche Komplikationen wie die diabetische Ketoazidose (DKA) zu vermeiden. In bisherigen Fr1da-Untersuchungen lag die DKA-Rate bei Kindern, die klinisch diagnostiziert wurden, bei nur etwa 2,5 % , deutlich unter den üblichen Werten.

Familien erhalten so Zeit, sich auf die Erkrankung einzustellen, Therapieformen kennenzulernen und sich vorzubereiten. Der Start der Behandlung kann ruhiger verlaufen.

Kinder, bei denen ein Frühstadium entdeckt wird, haben auch die Möglichkeit, an Präventions-Studien teilzunehmen, z. B. mit Therapien, die das Voranschreiten verzögern können. Das Medikament Teplizumab wird in solchen Zusammenhängen genannt.

Was müssen Eltern und Ärzt:innen wissen?

Wer kann mitmachen?

Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren in Hessen oder Rheinland-Pfalz. Der Test (Blutabnahme) ist für die Familien kostenlos.

Wo bekommt man den Test?

Kinder- und Jugendarzt-Praxen, die an Fr1da teilnehmen. Wer mitmachen möchte, erfährt beim örtlichen Kinderarzt oder über die Fr1da-Studienleitung, ob die Praxis mitmacht.

Kontaktmöglichkeiten

Es gibt eine Hotline: 0800 464 88 35

Und eine E-Mailadresse zur Studienleitung: diabetes.frueherkennung@helmholtz-munich.de

Was heißt das konkret für Familien?

Wenn dein Kind in Hessen oder Rheinland-Pfalz lebt und zwischen 2 und 10 Jahre alt ist, könnt ihr jetzt prüfen lassen, ob das Kind Autoantikörper im Blut hat – das ist ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem schon begonnen hat, die Insulinzellen zu schädigen, aber noch keine Symptome aufgetreten sind.

Das bringt Vorteile: