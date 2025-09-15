Früherkennung von Typ-1-Diabetes: Fr1da-Studie seit Mai 2025 auf Hessen und Rheinland-Pfalz ausgeweitet
Seit dem 1. Mai 2025 gibt es eine gute Nachricht für Familien in Hessen und Rheinland-Pfalz: Kinderärzt:innen in diesen Regionen können nun kostenlos am Screening-Programm der Fr1da-Studie teilnehmen. Ziel ist, Typ-1-Diabetes bei Kindern zwischen 2 und 10 Jahren möglichst früh zu erkennen – bevor schwere Symptome auftreten.
Was ist die Fr1da-Studie?
- Die Fr1da-Studie (Institut für Diabetesforschung, Helmholtz München) läuft seit 2015.
- In bisherigen Beteiligten Bundesländern (z. B. Bayern, Sachsen, Niedersachsen, Hamburg) haben bereits über 220.000 Kinder das Screening erhalten.
- Etwa 0,3 % der getesteten Kinder wiesen dabei Autoantikörper (Marker für frühe Stadien von Typ-1-Diabetes) auf.
Warum ist das wichtig?
- Frühe Diagnose hilft, lebensbedrohliche Komplikationen wie die diabetische Ketoazidose (DKA) zu vermeiden. In bisherigen Fr1da-Untersuchungen lag die DKA-Rate bei Kindern, die klinisch diagnostiziert wurden, bei nur etwa 2,5 %, deutlich unter den üblichen Werten.
- Familien erhalten so Zeit, sich auf die Erkrankung einzustellen, Therapieformen kennenzulernen und sich vorzubereiten. Der Start der Behandlung kann ruhiger verlaufen.
- Kinder, bei denen ein Frühstadium entdeckt wird, haben auch die Möglichkeit, an Präventions-Studien teilzunehmen, z. B. mit Therapien, die das Voranschreiten verzögern können. Das Medikament Teplizumab wird in solchen Zusammenhängen genannt.
Was müssen Eltern und Ärzt:innen wissen?
- Wer kann mitmachen?
Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren in Hessen oder Rheinland-Pfalz. Der Test (Blutabnahme) ist für die Familien kostenlos.
- Wo bekommt man den Test?
Kinder- und Jugendarzt-Praxen, die an Fr1da teilnehmen. Wer mitmachen möchte, erfährt beim örtlichen Kinderarzt oder über die Fr1da-Studienleitung, ob die Praxis mitmacht.
- Kontaktmöglichkeiten
Es gibt eine Hotline: 0800 464 88 35
Und eine E-Mailadresse zur Studienleitung: diabetes.frueherkennung@helmholtz-munich.de
Was heißt das konkret für Familien?
Wenn dein Kind in Hessen oder Rheinland-Pfalz lebt und zwischen 2 und 10 Jahre alt ist, könnt ihr jetzt prüfen lassen, ob das Kind Autoantikörper im Blut hat – das ist ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem schon begonnen hat, die Insulinzellen zu schädigen, aber noch keine Symptome aufgetreten sind.
Das bringt Vorteile:
- weniger Stress und Schock bei der Diagnose,
- geringeres Risiko für akute Nebenwirkungen wie Ketoazidose,
- bessere Vorbereitung auf das Leben mit Typ-1-Diabetes – Therapie, Alltag, Schule usw.
