Mediq Diabetes präsentiert den DiaExpert Sensor 2

Liederbach, 01.07.2026 – Unter der Produktmarke DiaExpert bringt Mediq Diabetes ein neues System zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit (realtime Continuous Glucose Monitoring, rtCGM) auf den Markt: den DiaExpert Sensor 2.

Für wen ist der neue DiaExpert Sensor 2 entwickelt worden?

Der DiaExpert Sensor 2 unterstützt Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes bei der täglichen Diabetesbehandlung.

Was zeichnet den DiaExpert Sensor 2 aus?

Zugelassen für Kinder ab 2 Jahren: Kontinuierliche Glukosewerte für alle Altersgruppen.

Benutzerfreundlich: Klein, leicht und wasserdicht 1 für einen bequemen, unauffälligen Alltagstragekomfort.

für einen bequemen, unauffälligen Alltagstragekomfort. Datenaustausch: Einfacher Austausch von Glukosedaten mit dem Diabetes-Team (mit bis zu 20 Personen).

Umfassender Support: Willkommensprogramm, Online-Schulungen und Workshops in Mediq Diabetes-Fachgeschäften, sowie technischer Support.

Werkseitig kalibriert: Kalibrierung nicht nötig, aber möglich.

Messung im Minutentakt: Liefert sofortige Messwerte. Ohne Scannen.

Glooko Verknüpfung: Ihre Diabetesdaten auf einer Plattform zum Austausch mit Ihrem Diabetes-Team.

Smartwatch Anbindung: Mit dem DiaExpert Sensor 2 können Sie Ihre Glukosewerte direkt auf Ihrer Smartwatch überwachen(2).

Kontinuierliche Werte. Klare Entscheidungen.

Der DiaExpert Sensor 2 ist klein und einfach anzubringen. Er wird am Oberarm (bei Kindern am Bauch) getragen und ermöglicht eine kontinuierliche Glukoseüberwachung bis zu 15 Tage. Nach einer Aufwärmzeit von 60 Minuten werden die Glukosewerte über die DiaExpert CGM 2 App angezeigt. Die einfache und intuitive App ist für Android und iOS verfügbar.

Der Sensor überzeugt durch seine Messung im Minutentakt und einfache Handhabung.

Exklusiv bei Mediq Diabetes erhältlich

Der DiaExpert Sensor 2 ist ab sofort online sowie in den Mediq Diabetes-Fachgeschäften exklusiv erhältlich.

Hinter dem neuen CGM-System steht ein bundesweites Experten-Team, das Menschen mit Diabetes – persönlich und vor Ort – bei allen Fragen rund um den Sensor unterstützt.

Über Mediq Diabetes

DiaExpert ist eine Eigenmarke von Mediq Diabetes, dem größten Fach- und Versandhändler für Diabetesbedarf in Deutschland. Mit jahrelanger Expertise für Insulinpumpen-, AID- und CGM-Systeme versorgt Mediq Diabetes Patienten mit Produkten und Services, die für den Alltag mit Diabetes wichtig sind. Die Mediq Diabetes GmbH ist ein Schwesterunternehmen der Mediq Deutschland GmbH, die ihren Schwerpunkt im Bereich Homecare hat. Beide Unternehmen sind 100-prozentige Töchter des internationalen Healthcare-Konzerns Mediq mit Sitz in De Meern (Niederlande).

(1) Bis zu einer Std. in 2 m Tiefe

(2) Angabe zu Kompatibilität

Quelle: Pressemeldung von Mediq Diabetes vom 1.7.2026