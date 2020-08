Stiftung Warentest nimmt Blutzuckermesssysteme unter die Lupe

OneTouch® Verio®Pro – Erkennt relevante Blutzuckertrends

und überzeugt als einer von drei Testsiegern!

Neckargemünd, 10. Oktober 2012 – OneTouch® Verio®Pro von LifeScan überzeugt als einer von drei Testsiegern mit der Wertung „gut“ (1,7) in der Stiftung Warentest. Neben einer sehr guten Konstruktion benennt der Test im Gesamtfazit auch den Vorteil der Trendmeldung. „Mit dieser Funktion zur automatischen Erkennung von hohen und niedrigen Blutzuckermustern wollen wir Patienten in ihrem individuellen Insulinmanagement unterstützen“, betont Rainer Erb, Senior Marketing Manager von LifeScan Deutschland. Nach Stiftung Warentest zeichnet sich der OneTouch® Verio®Pro auch durch seine gute Genauigkeit aus. Ausschlaggebend hierfür ist nach Angaben von LifeScan die OneTouch® GlucoFilter®Technologie. „Diese korrigiert den Einfluss vieler Störfaktoren auf die Genauigkeit der Messergebnisseb“, so Erb. Die einfache Handhabung und die Markierungsfunktion wurden von der Stiftung Warentest ebenso positiv hervorgehoben wie der große Speicherplatz und die Beleuchtung von Display und Teststreifeneinschub. Weitere Informationen zu den Testergebnissen gibt es unter www.test.de.

Insgesamt 16 Blutzuckermesssysteme hat Stiftung Warentest in der Ausgabe 07/2012 des Magazins „test“ geprüft. Im Gesamtfazit hob sie den Vorteil der automatischen Trenderkennung hervor: „Nutzer können markieren, ob sie vor oder nach dem Essen gemessen haben, und Blutzucker-Limits festlegen.“ (Stiftung Warentest 07/12, S. 88). In der Rubrik „Genauigkeit“ erhielt der OneTouch® Verio®Pro die Wertung 1,7. Aber auch das beleuchtbare Display und Teststreifeneinzug fanden besondere Erwähnung. Die beste Belastbarkeit bewies das Messsystem in der Rubrik „Konstruktion“: Hier bestand es den durchgeführten Falltest aus 80 Zentimeter Höhe mit einer sehr guten Wertung von 1,5.

OneTouch® Verio®Pro wurde von LifeScan für die Bedürfnisse von Typ-1 und Typ-2 Insulinpatienten entwickelt, die regelmäßig Entscheidungen für ihre Insulinanpassung treffen müssen. Das Messgerät informiert Patienten automatisch über hohe und niedrige Blutzuckertrends. So können sie entscheiden, ob eine Veränderung ihrer Insulintherapie erforderlich ist. Diese Funktion warnt den Patienten automatisch vor erkannten Blutzuckertrends. So kann der Anwender erwägen, ob eine Insulinanpassung notwendig ist. Zusätzlich bietet OneTouch® Verio®Pro die Funktion, Messwerte zu markieren – nüchtern, vor und nach den Mahlzeiten sowie vor der Schlafenszeit. Mittelwerte für 7, 14, 30 und 90 Tage werden übersichtlich dargestellt.

Messgenauigkeit durch GlucoFilter® Technologie

In das schnell arbeitende und codierfreie Messsystem OneTouch® Verio®Pro ist die GDH-FAD1-Enzymtechnologie mit hoher Substratspezifität integriert. OneTouch® GlucoFilter® korrigiert den Einfluss vieler Störfaktoren auf die Genauigkeit der Messergebnisse.2 „Patienten mit einer intensivierten Insulintherapie, bei denen die Gefahr von Hypoglykämien besonders hoch ist, können von einem genauen Blutzuckermesssystem profitieren“, so Dr. Hans-Martin Reuter, niedergelassener Diabetologe aus Jena. „Genaue Blutzuckermesswerte helfen den Patienten dabei, abzuschätzen, wie viel Insulin sie benötigen“.

LifeScan – Experte und Partner in der Blutzuckerselbstkontrolle

OneTouch®-Produktfamilie und LifeScan - LifeScan gehört zur weltweit tätigen Johnson & Johnson-Unternehmensgruppe und hat sich seit 1989 in Deutschland mit seinen Blutzuckermesssystemen der Marke OneTouch® als einer der führenden Hersteller in der Diabetesversorgung etabliert. Alle OneTouch®-Messsysteme, die ein Ergebnis jahrelanger praktischer Anwendung sind, verfügen über eine einheitliche Plasmakalibrierung und eine geprüfte Messgenauigkeit. Seit März 2011 erweitert das Blutzuckermesssystem OneTouch® Verio®Pro das Produktportfolio von LifeScan. Weitere Informationen zum Thema Blutzuckerselbstkontrolle sowie zu weiteren Produkten und Servicematerialien von LifeScan erhalten Sie beim LifeScan-Service unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 - 70 77 007 oder unter www.LifeScan.de

1Glukose-Dehydrogenase-Flavinadenindinucleotid

2OneTouch® GlucoFilter® korrigiert den Einfluss bestimmter Substanzen, die gewöhnlich die Genauigkeit von Messergebnissen beeinträchtigen, wenn sie in therapeutischen Konzentrationen auftreten, so wie z. B. Paracetamol und Vitamin C.

Quelle: Pressemeldung Lifescan vom 10.10.2012



