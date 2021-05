„Meine Botschaft an meinen Diabetes“ – was Diabetes-Kids ihrem Diabetes schon immer mal sagen, singen, tanzen, turnen, malen usw. wollten.

Der/die Gewinnerin des Wettbewerbs „Diabetes-Kids-Supertalent“ fährt zur Gala nach Berlin

Berlin, den 17. Mai 2021 Die gemeinnützige Gesundheitsorganisation diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe veranstaltet am 28. Oktober 2021 nunmehr die 10. Diabetes- Charity-Gala im TIPI am Kanzleramt in Berlin, moderiert von Olympiasieger Matthias Steiner, selbst an Typ-1-Diabetes erkrankt, und seiner Frau, der Moderatorin Inge Steiner.

Im Mittelpunkt stehen Menschen mit Diabetes und karitative Projekte zur Diabetesversorgung und- prävention, für die traditionell möglichst viele Spenden eingeworben werden. Zusammen mit dem Internetportal Diabetes-Kids und der Zeitschrift Diabetes-Eltern-Journal wird an dem Abend außerdem das Supertalent unter den Diabetes-Kids gekürt. Jedes Kind mit Diabetes zwischen sechs und 14 Jahren kann bei dem Wettbewerb mitmachen. Das Motto in diesem Jahr: „Was ich meinem Diabetes schon immer mal sagen, singen, tanzen, rappen, malen oder zaubern wollte“: Es geht um „Meine Botschaft an meinen Diabetes“. Die Organisation freut sich über jedes eingesendete Video (max. Länge 3 min.). Das Gewinner-Kid reist mit einem Elternteil zur Gala nach Berlin und darf live auf der Bühne vor 400 Gästen performen. Eben dort trifft es auch auf den Schirmherr des Talent-Wettbewerbs: Matthias Steiner.

„Wir sind jedes Jahr wieder aufs Neue überrascht, wieviele unfassbar gute Talente es untern den Kindern mit Diabetes gibt. Wenn man Talent hat, ist es egal, ob man Diabetes hat oder nicht, das Talent lässt sich durch den Diabetes nicht beeinflussen“, so Nicole Mattig-Fabian, Geschäftsführerin von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe.

Eine unabhängige Jury um Schirmherr Matthias Steiner wird unter allen Einsendungen das Diabetes-Kid mit den herausragendsten Fähigkeiten herausfiltern, Einsendeschluss ist der 31. August 2021. Die Entscheidung fällt dann bis Mitte September. diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe lädt den/die Gewinner/in zusammen mit einem Elternteil zur Gala 2021 nach Berlin ein, wo er/sie live auf der Bühne sein/ihr besonderes Talent vorstellen darf.

Begleitet wird der Wettbewerb durch eine breit angelegte Social Media-Kampagne. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen benötigen die Erlaubnis ihrer Eltern, ein entsprechendes Formular kann auf http://www.diabetesde.org/supertalent heruntergeladen werden.

Einsendeschluss ist der 31.08.2021

Das Formular muss zusammen mit dem Video eingereicht werden an:

diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe

„Stichwort: Talent“

Albrechtstraße 9

10117 Berlin

